Erdoğan, Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li efsanevi boksör Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye gidecek.

74 yaşında hayatını kaybeden eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Muhammed Ali'nin cenaze töreni, Cuma günü doğup büyüdüğü Louisville şehrinde düzenlenecek.

Erdoğan, Muhammed Ali'nin Cuma gecesi hayatını kaybetmesinin ardından Cumartesi günü Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarda şunları söylemişti:

"Dün ebediyete intikal eden Muhammed Ali, milyonların kalbini fethetmiş büyük bir sporcu ve güzel bir insandı. Muhammed Ali'nin yaşamı boyunca ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı verdiği özgürlük mücadelesi hiç bir zaman unutulmayacak. Azmi, cesareti, duruşu ve kararlılığıyla tüm insanlığa ilham kaynağı olan Muhammed Ali'ye Allah'tan rahmet diliyorum."