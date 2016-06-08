Telif hakkı AP Image caption Fransa'daki grevlere ülkenin en büyük sendikalarından birisi olan CGT öncülük ediyor.

Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2 gün kala başkent Paris dahil olmak üzere Fransa sokaklarında grevler nedeniyle artık çöpler toplanmıyor.

Fransa'da hükümetin çalışma yasasında yapmak istediği değişikliklere olan tepkiler ülke genelindeki grevlerin yayılarak devam etmesine neden oluyor.

Rafineri, nükleer santral, toplu taşıma işçilerine son olarak atık arıtma tesislerinde çalışan işçiler de katılmış durumda.

Başkent Paris'in kalabalık bölgelerinde çöpler birikmeye başlamış durumda.

Grevdeki atık arıtma tesislerinde çalışan işçilerin tesislere girişe izin vermediği bildiriliyor.

Telif hakkı AFP Image caption Paris'in turistik bölgelerinde de çöpler birikmeye başlamış durumda.

Paris Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada çöp grevinin kabul edilemez olduğu ifade edildi ve "Bu eylem sadece ve sadece Paris halkını etkiliyor. Taleplerse ulusal düzeyde. Sendika temsilcileri ve hükümet biraraya gelerek bir an önce sorunu diyalogla çözmeli" dendi.

Grevlere öncülük eden ve Fransa'nın en büyük sendikalarından olan Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) sözcüsü Damien Martinez ise Bloomberg haber ajansına yaptığı açıklamalarda "Hepimiz futbolu seviyoruz. Biz de oturup sakin sakin maç seyretmek isterdik. Ancak şu anda önceliğimiz emekçilerin haklarını savunmak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın parlamentoya sunmadan yasalaştırmak istediği düzenlemeler çalışma saatlerinin uzatılşmasını ve işverenlere işe alma ve işten çıkarma konularında daha fazla güç verilmesini öngörüyor.

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Fransa'da grevlerin etkisi

Telif hakkı Reuters Image caption Fransa'daki rafineri işçileri, tesislere girişlere izin vermiyor.

Rafinerilerdeki grevler nedeniyle hâlâ benzin kıtlığı yaşanıyor.

Son 8 gündür tren seferleri düzenli biçimde yapılamıyor.

Atık arıtma tesislerindeki grev nedeniyle çöpler toplanamıyor.

Sıvılaştırılmış doğalgaz terminallerindeki işçiler de grev kararı aldı.

Air France pilotları 11 - 14 Haziran tarihleri arasında iş bırakacak.

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Greve giden işçilerin Paris sokaklarında düzenlediği protesto gösterilerine sık sık Fransız polisi tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ediyor.

Bugün de Euro 2016 kupasını Paris'e getiren konvoyun önü, Paris tren istasyonu Gare du Nord'da protestocular tarafından kesildi.

Grevlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Hollande ile Başbakan Manuel Valls Paris dahil birçok yerde etkili olan sellerle ve Euro 2016 sırasında gerçekleşmesinden endişe edilen olası saldırılarla da mücadele ediyor.

Hükümetten bugün yapılan açıklamada olası bir saldırı durumunda halkı uyaracak bir cep telefonu uygulamasının geliştirildiği belirtildi.

Sellerle ilgili olaraksa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, 782 kasaba ve 17 köyün afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

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Fransa çalışma yasası reformu neleri kapsıyor?

Telif hakkı g Image caption Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkenin rekabet gücünü koruyabilmesi için çalışma yasasında düzenlemelerin şart olduğunu söylüyor.