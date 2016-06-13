AB karşıtı kampanyanın Orlando saldırısını kullanması tartışma yarattı

Telif hakkı TWITTER Image caption Sosyal medyada paylaşılan görselde, "İslamcı terörizm yaşam tarzımıza karşı bir tehdittir. Orlando'da yaşanan olaylarla burada karşılaşmak istemiyorsanız şimdi hareket edin" yazıyor.

İngiltere'de AB’de çıkılması yönünde kampanya yürüten grubun Twitter hesabında, Orlando katliamının kullanılması tartışma yarattı.

'AB'den ayrıl' kampanyası Twitter hesabı, dün 49 kişinin hayatını kaybettiği Orlando gece kulübünde yaşanan olayları AB referandum tartışmasıyla bağdaştıran bir mesaj paylaştı.

LeaveEUOfficial hesabı, IŞİD militanlarının fotoğrafı ve altındaki "İslamcı terörizm yaşam tarzımıza karşı ciddi bir tehdittir. Orlando'da yaşanan olaylarla burada karşılaşmak istemiyorsanız şimdi hareket edin" yazından oluşan bir görsel paylaştı.

Eğitim Bakanı Nicky Morgan paylaşımın "utanç verici" olduğunu söyledi. "İngiltere Avrupa'da daha Güçlü" kampanyasının yöneticisi Will Straw ise kampanyanın yaptığının "Trump tarzı korku tellallığı" olduğunu söyledi.

Söz konusu tweet'te, "Kalaşnikov silahlarının Avrupa'da serbest dolaşımı teröristlere yardımcı oluyor. 23 Haziran’da daha sıkı bir güvenlik için oy verin. Çıkma oyu verin" yazdı.

İşçi Partili gölge Dışişleri Bakanı Hilary Benn de görüntünün "utanç verici ve korkakça" olduğunu söyledi.

Benn, "Saldırıya uğrayanlar arkadaşların olduğunda bile hem onlara hem de prensiplerine sadık kalabilmek cesaret gerektirir. Bunu yapmak bizi daha güçlü kılar. Ölüm saçan hoşgörüsüzlüklerin karşısında değerlerimizi ve yaşam biçimimizi azimle koruyabildiğimizi gösterir" dedi.

Tepkiler ardından tweet silindi.