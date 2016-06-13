Tunceli'de bombalı saldırı, Van'da çatışma

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişinin yaralanırken Van'da yaşanan çatışmada ise "üç PKK'lının öldüğü ve bir polisin yaralandığı" aktarılıyor.

Ovacık ilçe merkezinde adliye lojmanlarına bombalı araçla düzenlenen saldırının güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin lojman binası önüne bir araç park edip uzaklaştığı görülüyor.

Görüntülere göre sürücünün aracı terk etmesinin ardından araç büyük bir şiddetle patlıyor.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarınca gasp edildiği değerlendirilen araçla; Ovacık İlçemizde bulunan Adliye Lojmanlarına yönelik bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.

"Saldırıda 9 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. 6 vatandaşımız Ovacık İlçe Hastanesinde ayakta tedavi edilirken, hayati riski bulunmayan 3 vatandaşımız ise müşahede altına alınarak tedavilerinin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk edilmiştir."

Van'ın merkez İpekyolu İlçesi Sebze Hali civarında silahlı kişiler ile polis arasında çatışma çıktı.

Ajanslar, "çatışmada 3 PKK'lının öldüğünü, bir polisin yaralandığını, 1 PKK'lının yakalandığını" bildirdi.

Ajanslara göre çatışma kent merkezinde takip edilen bir kamyonetin Sebze Hali Kavşağı'nda durdurulması üzerine çıktı.

Çatışmanın 15 dakika sürdüğü ve polisin çatışmanın olduğu cadde ve bağlantılı sokakları kapatarak detaylı inceleme yaptıkları bildiriliyor.

Çatışmayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.