DERGİ - Orduları ve ünlüleri giydiren firma

İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde küçük bir aile işletmesi bir dünya firması haline gelmiş.

Ürettiği ise ne makine, ne çelik. Bu firma orduları giydiriyor, üniforma dikiyor. Müşteri kitlesi ise dünya liderlerinden diktatörlere, kraliyet ailesinden pop yıldızlarına kadar geniş bir yelpaze içeriyor.

Wyedean 1852’de kurulmuş. Bugün ise on yıllar öncesine dayanan bir katalogdan ürünler dikiyor; bazı tasarımları 19. yüzyıldan beri hiç değişmemiş. Müşterileri arasında İngiltere’nin yanı sıra Yeni Zelanda, Nijerya, Fiji, Sri Lanka ve Suudi Arabistan orduları bulunuyor.

Neden bu firma?

Seçkin ürün çeşitlerine rağmen Wyedean İngiltere’den olduğu kadar başka ülkelerden de imalatçılarla rekabet halinde. Buna işgücü maliyeti daha ucuz olan Asya ülkeleri de dahil.

Fakat en temel işletmecilik kuralına, itibara önem vererek ayakta kaldığını söylüyor firma. İngiltere’de Savunma Bakanlığı ile uzun süreli bağlantısı diğer ülkelerden müşteriler açısından bir referans olmuş. Müşteri listesi Birleşmiş Milletleri ve 60 ülkenin ordu ve güvenlik hizmetlerini kapsıyor.

Şirketin genel müdürü Robin Wright Wyedean’ın İngiltere Savunma Bakanlığı’na yılda 3 milyon dolarlık satış yaptığını söylüyor. Bu şirketin cirosunun yarısını oluşturuyor.

Eski sömürgeler de şirketin bağlantıları açısından önemli rol oynuyor. 2000 yılından beri üretimin bir kısmı Pakistan’da yapılıyor. Bağımsızlıklarını kazanmış olsalar dahi eski sömürgelerin ordularının üniformaları hala İngiltere’ninkilere benzerlik gösteriyor. Yurtdışı siparişlerinde bu etken de rol oynuyor.

İdi Amin, Muammer Kaddafi ve Saddam Hüseyin gibi kötü ün yapmış despotlar da Wyedean ürünü üniformalarıyla poz verenler arasında bulunuyor.

Fakat genel müdür, müşterilerle doğrudan bağlantıları olmadığını, aracı şirketler üzerinden sipariş aldıklarını söylüyor.

Tören üniformaları

Wyedean törenler için özel üniformalar da dikiyor. Sri Lanka hükümeti, ülkedeki iç savaş sona erdiğinde bu şirkete tören giysileri sipariş etmişti.

Yurtdışındaki müşterilere de yoğunlaşmak istese de İngiltere ordusu şirketin ana müşterisi konumunda. Fakat savunma bütçesinin azaltılması girişimleri karşısında dış siparişleri büyütmeyi hedefliyorlar.

Körfez ülkeleri ilk hedefler arasında yer alıyor. İngiliz ürünleri ve altın işleme içeren malzemeler büyük ilgi görüyor bu ülkelerde.

Abu Dhabi’deki uluslararası savunma sistemleri fuarında Apaçi helikopterlerden su altı silahlara kadar birçok ordu araç ve teçhizatının yanı sıra Wyedean da kendi ürünlerini sergiledi. Fuarda Suudi Arabistan ordusundan sipariş aldı.

Film kostümleri

Müşteri yelpazesi değiştikçe ürünleri de belli bir değişim geçiriyor. Birçok tiyatro ve film kostümleri için sipariş aldığı oluyor. Kostümlerini diktiği filmler arasında Er Ryan’ı Kurtarmak, Yüzüklerin Efendisi, Son Samuray ve Kutsal Hazine Avcıları bulunuyor.

Image caption Michael Jackson'un üniformalarından biri de Wyedean ürünü.

Şirketin giydirdiği ünlüler listesinde Michael Jackson da var. Jackson’un terzisi, onun beğendiği bir askeri üniforma satın almış buradan ve ünlü pop yıldızı için özel eklemeler yapmış. Bunlardan biri de dans ederken Jackson’u serin tutsun diye üniformanın içine eklenen bir soğutucu sistemmiş.

150 yıllık tarihinde Wyedean birçok zorluk ve çelişkiyle karşılaşmış olabilir. Ama savaşlar devam ettiği ve filmler çekildiği sürece bu firma daha birçok kraliyet ailesini, orduyu ve diktatörü, hatta ünlüyü giydirmeye devam edecek görünüyor.