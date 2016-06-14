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Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında Pazartesi gecesi bir polis komiseri ile eşini öldüren ve IŞİD bağlantılı olduğunu söyleyen saldırganın elinde, öldürmeyi hedeflediği isimlerin bulunduğu bir liste bulunduğu belirtildi.

Paris savcısı François Molins, 25 yaşındaki bıçaklı saldırgan Larossi Abballa'nın kısa bir süre önce IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye biat ettiğini söyledi.

Gazetecilere açıklamasında Molins, polisin olay yerinde ele geçirdiği ve saldırganın diğer olası hedeflerinin sıralandığı bir liste olduğunu ve listede rap şarkıcıları, gazeteciler, polis memurları ve kamuya mal olmuş başka isimler olduğunu ifade etti.

Molins ayrıca, eve düzenlenen baskında öldürülmeden önce saldırganın polis memurlarına 'IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin zalimlerin ve ailelerinin öldürülmesi çağrısına yanıt verdiğini' söylediğini aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi ve Fransa'nın hâlâ ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hollande, Paris'in 55 kilometre kuzeybatısında Magnanville'deki evinde saldırıya uğrayan polis ile eşinin "alçakça öldürüldüğünü" belirtti.

Saldırgan, polis memurunu bıçaklayarak öldürdükten sonra eşini ve çocuğunu rehin almış, daha sonra, güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürülmüştü.

Operasyondan sonra komiserin eşinin de cesedi bulundu, çocuğun ise kurtarıldığı kaydedildi.

Abballa, eve baskın düzenlemeden önce Facebook sayfasındaki 13 dakikalık canlı yayında IŞİD'e bağlılığını ilan etti. Videoyu izleyen Fransız cihat uzmanı David Thomson, Abballa'nın çiftin oğullarıyla da ilgili konuştuğunu söyledi.

Fransız basını saldırganın 2013 yılında Pakistan'daki cihatçı gruplarla bağlantısı olmaktan hüküm giydiğini bildiriyor.

Hapis cezası

Saldırganın yakınlardaki Mantes-La-Jolie'de oturan Larossi Abballa'nın daha önce terör eylemi için hazırlık yapmaktan üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildiriliyor.

IŞİD'in haber ajansı Amaq, saldırıyı bir IŞİD militanının düzenlediğini bildirmişti.

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Eğer bu doğrulanırsa, Fransa'da geçen Kasım ayında Paris'te 130 kişinin ölümüne yol açan saldırılar üzerine olağanüstü hal ilan edilmesinden bu yana böyle militan bir grup tarafından düzenlenen ilk saldırı olacak.

Saldırının Fransa'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2016 Futbol Şampiyonası nedeniyle güvenlik önlemlerinin yoğun olduğu bir döneme rastlaması da dikkat çekti.

Telif hakkı AP Image caption İçişleri Bakanı Cazeneuve: "Aşırılıkçı şiddet tehdidi altındayız."

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Cumhurbaşkanı François Hollande ile yaptığı acil görüşme ardından Fransa'nın, Avrupa'nın ve batının, Orlando'dakine benzer bir aşırılıkçı şiddet tehdidi altında olduğunu söyledi.

ABD'nin Orlando kentinde eşcinsellerin devam ettiği gece kulübünde IŞİD'e bağlılığını ilan eden bir saldırgan 50 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Fransız bakan, ülkesinde bu yıl, son haftalar da dahil olmak üzere tehdit oluşturduğu düşünülen 100'den fazla kişinin tutuklandığını kaydetti.

Fransız haber ajansı AFP de, olayla ilgili olarak terör soruşturması açıldığını duyurdu.

Tekbir ile saldırı

AFP'ye bilgi veren görgü tanıkları, bıçaklı saldırganın evinin hemen önündeki sivil giyimli polis komiserine tekbir getirerek saldırdığını söylediler.

Saldırganın daha sonra eve girip, komiserin eşini ve çocuğunu rehin aldığı kaydedildi.

Saldırgan, polisle yaptığı müzakereler sırasında IŞİD'e bağlı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, polisin saldırganla müzakerelerinden sonuç alınamaması üzerine özel timlerin eve girdiğini belirtti.

Patlama sesleri

Görgü tanıkları polis baskını sırasında şiddetli patlama sesleri duyulduğunu bildirdiler.

Sözcü Brandet daha sonra "Bilanço ağır. Komiser saldırgan tarafından öldürüldü. İçeride bir kadın cesedi bulduk. Saldırgan öldürüldü. Küçük bir çocuğu da kurtardık. Çocuğun durumu iyi" dedi.

Saldırıda ölenlerin isimleri ise henüz açıklanmadı.