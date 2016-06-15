'Kahvenin kansere yol açtığına dair yeterli bulgu yok'

Araştırmacılar kahvenin kanser riskini artırdığına dair yeterli bulgu olmadığı sonucuna vardılar.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi kahveyi 1991 yılından beri kanser riskini artıran içecekler arasında tanımlıyordu.

Yaygın tıbbi kanı kahvenin idrar yolları kanserine yol açtığıydı.

Ancak, kuruluşun uzmanları yeni araştırmalar ışığında, bulguların bu bağı kurmak için yeterli olmadığı sonucuna vardı.

Aynı araştırmada, çok sıcak olarak tüketilen içeceklerin kanser riskini artırıyor olabileceği de belirtildi.

Buna göre, kanser riski 65 derecenin üzerindeki sıcak içecekler için geçeri olabilir.

Bu sonuçlar, İran, Çin ve Güney Amerika'da yapılan araştırmalarla test edildi.

Bu bölgelerde çay 70 santigrat derecenin üzerinde bir ısıda tüketiliyor.

Araştırma 23 bilim adamının yüzlerce farklı çalışmanın bulgularını elden geçirmesi ile yapıldı.

İngiltere Ulusal Kahve Derneği başkanı Bill Murray bunun kahve sevenler için çok iyi bir haber olduğunu söyledi.

Dünya Kanser Araştırmaları Fonu'ndan Dr Rachel Thompson da bulguların geniş çaplı çalışmaların sonuçlarını yansıttığını söyledi.