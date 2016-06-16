Pakistan'da bir kadın kendisiyle evlenmeyi reddeden erkeğe asitle saldırdı

Image caption Asidin Güney Asya'da çok yaygın ve kolay bulunduğu belirtiliyor.

Pakistan'da bir kadın, kendisiyle evlenmeyi reddeden bir erkeğin yüzüne asit attığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Vücudunda % 50 oranında yanık oluşan 20'li yaşlarındaki erkek, Multan'daki bir hastanede tedavi altına alındı.

Erkeğin ailesi, çiftin beraber olduğunu ancak oğullarının evlenmek istemediğini söyledi.

Gözaltına alınan kadın ise saldırıya uğradığını ve kendisini savunduğunu ifade etti.

Pakistan'da her yıl yüzlerce asit saldırısı yaşanıyor. Erkeklere kıyasla saldırıya maruz kalanlar daha çok kadınlar oluyor.

Multan'daki olay Salı günü sabah erken saatlerde yaşandı.

'Evden çıkarken tökezliyordu'

Yerel gazeteciler erkeğin, kadının evinden çıkarken tökezlediğini, çığlık attığını aktardı.

Telif hakkı Getty Image caption Pakistan'da asit saldırısının kurbanlarından yüzde 80'i kadın.

AFP haber ajansına konuşan bir polis de erkeğin, 'her zaman olduğu gibi kadının evine gittiğini ve kadınla evlenmeyi yeniden reddettiği için kadının tüm vücuduna asit attığını' söyledi.

Yetkili, erkeğin saldırı anında arkasını döndüğü için yüzünün zarar görmediğini ancak sırtının yandığını kaydetti.

Pakistan televizyon kanalı Dunya TV, ülkedeki asit saldırılarının yüzde 80'inde kurbanın kadınlar olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, Güney Asya'da asidin çok kolay bulunduğunu ve genellikle saldırıların aile içi tartışmalardan veya evlilik tartışmaları sonucu yaşandığını belirtiyor.