Meksika'da öğretmenler protestosu: 6 kişi öldü

Telif hakkı Reuters

Meksika'nın güneyinde Oaxaca eyaletinde protestocu öğretmenler ve polis arasında çıkan çatışmalarda 6 kişi öldü.

Aralarında çok sayıda polisin bulunduğu 50 kişi yaralandı.

Eylemler iki önemli sendika liderinin yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başladı.

Radikal eylemleriyle tanınan CNTE sendikası üyeleri Meksika'nın güneyinde yolları kapatmaya başladı.

Telif hakkı AFP

Meksikalı yetkililerin açıklamasına göre polis yolları açmaya çalışırken kim olduğu bilinmeyen bazı silahlı adamlar her iki tarafa da ateş açmaya başladı.

Meksika'nın Ulusal Güvenlik Komisyonu Nochixtlan kenti yakınlarında operasyona katılan polislerin silah taşımadığını açıkladı.

Kamu petrol şirketi Pemex Cuma günü Oaxaca eyaletini Mexico City'e bağlayan yolun bloke edilmesi durumunda bölgedeki rafineriyi kapatmak zorunda kalabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

CNTE sendikası Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından 2013 yılında sunulan eğitim reformuna karşı çıkıyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Eylemciler tavuk taşıyan bir kamyona saldırdı.

Değişiklik tedbirlerinde öğretmenlerin performansının değerlendirilmesi de yer alıyor.

Sendika üyeleri ise lideriyle ilgili yolsuzluk suçlamalarının siyasi kaynaklı olduğu görüşünde.

Sendika lideri Ruben Nunez sendika üyelerinden yasadışı para sızdırmak ve para aklamakla suçlanıyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Sendika lideri Ruben Nunez ortada.

Savcı Gilberto Higuera açıklamasında "Nunez 2013 ve 2015 yılları arasında 1.3 milyon dolar para topladı" dedi.

Paranın sendika tarafından yönetilen eğitim çalışanlarının maaşlarından kesildiği belirtildi.

Nunez'in yardımcısı Francisco Villalobos okul kitaplarını çalmakla suçlanıyor.