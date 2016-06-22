Libya'da cephanelikte patlama: En az 28 ölü

Telif hakkı AP Image caption Cephanelik, Misrata kentinden milislerin kontrolünde bulunan kampın içindeydi.

Libya'nın kuzeybatısındaki Garabulli kenti yakınlarındaki bir silah ve mühimmat deposunda bilinmeyen bir nedenden ötürü patlama yaşandı.

Şiddetli patlamada en az 28 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Yerel yetkililer deponun, Misrata kentinden silahlı milislerin kontrolündeki bir kampın içinde yer aldığını, ancak yerel halka yaşanan çatışmaların ardından milislerin kampı terk etmiş olduğunu söyledi.

Patlamanın, yerel halkın kampa girdiği sırada meydana geldiği açıklandı.

Garabulli, Trablus kentinin 50 km doğusunda, Misrata'nın nın da 140 km batısında bulunuyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir Garabulli kenti sakini, milislerin kentte bazı dükkanlardan aldıkları malların parasını ödemeyi reddetmeleri üzerine çatışma yaşandığını söyledi.