İngiltere'de AB referandumu sonrası ırkçı olaylarda artış

Referandumda çıkan AB'den ayrılma kararının ardından ülkedeki göçmenlere yönelik ırkçı saldırılar ve nefret söyleminde artış yaşandığı belirtiliyor.

Haftasonu boyunca özellikle sosyal medyada birçok ırkçı ve nefret söylemi içeren olay paylaşıldı.

Times gazetesi, özellikle Polonyalılarla Müslüman göçmenlerin hedef alındığını yazdı.

Guardian gazetesinde yer alan Twitter'da paylaşıldığı belirtilen bir fotoğrafta Essex bölgesinde bir adamın üzerinde "Evet, kazandık. Şimdi onları evlerine geri gönderin" yazan bir tshirt giydiği görülüyor.

Londra'daki Polonya Kültür Derneği binasına da ırkçı bir duvar yazısı yazıldı.

Cambridgeshire bölgesinde ise posta kutularına üzerinde "AB'den ayrılıyoruz. Polonyalı parazitlere son" yazılı kartlar bırakıldı.

Newscastle'da göçmenlerle dayanışma için yapılan bir gösteri sırasında ise korsan bir grup üzerinde "Göçü durdur, ülkelerine geri gönder" yazılı bir pankart açtı.

Başka bir olay ise cuma akşamı bir süpermarkette yaşandı. Bir kişinin "Burası İngiltere, yabancıların burayı terk etmesi için 48 saati var. Aranızda hiç yabancı var mı?" diye bağırdığı belirtildi.

Times, Birmingham'da bir cami önünde "Tecavüzcü göçmenleri istemiyoruz" yazan bir pankart açan iki kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Medyaya yansıyan ve polise ihbar edilen olaylar üzerine İşçi Partili milletvekili Jess Phillips, ırkçı olaylarda önceki haftaya göre ciddi bir artış yaşanıp yaşanmadığına dair parlamentoya soru önergesi vereceğini açıkladı.

İngiltere'deki farklı toplumların liderleri de AB'den ayrılma kampanyasının başını çeken siyasetçilerden, yabancı düşmanlığına karşı çıkan açıklamalar yapmalarını istedi.

Guardian "Yaşanan olaylar, birçok kişinin referandum sonucu ülkede yaşayan AB vatandaşlarının İngiltere'yi terk etmesi gerektiğine dair bir yanılgı içinde olduğunu gösteriyor" yazdı.

Britanya'da perşembe günü yapılan referanduma katılanların %52'si AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı.