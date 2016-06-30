ABD'de Gülen aleyhindeki dava başvurusuna ret

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde bir mahkeme, Fethullah Gülen'in "Türkiye'de insan hakları ihlallerine yol açtığı" gerekçesiyle yapılan dava başvurusunu reddetti.

Scranton Bölge Hakimi Robert Mariani, iddialar konusunda ABD mahkemelerinin yetkili olmadığına hükmetti.

Amerikan Associated Press haber ajansına göre Türkiye hükümetinin finanse ettiği dava başvurusu, Fethullah Gülen'le bağlantılı operasyon ve davaların parçası olarak yapılmıştı.

Başvuruda Gülen'nin kendisine sempatik bakan polis memurları, savcılar ve hakimler aracılığıyla rakip dini grupları hedeflediği iddia ediliyordu.

Aralık ayında yapılan dava başvurusunda, Gülen sempatizanlarının suçlamak istedikleri kişilere karşı kullanılmak üzere sahte deliller hazırladıkları ve yasadışı dinlemeler yaptıkları iddialarını da içeriyordu.

Gülen, "Türkiye'de hükümeti devirme" suçlamasıyla geçen ay gıyabında yargılanmaya başlamıştı.

Dava başvurusunda yer alan bir başka grup iddia ise Gülen'in takipçilerinin ABD'de işlettikleri 150 kadar okulla ilgiliydi.

ABD makamları geçmişte bu okullarla ilgili soruşturma başlatmış ancak bir dava açılmamıştı.