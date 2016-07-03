Atatürk Havalimanı saldırısı: Ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

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Atatürk Havalimanı saldırısında yaralanan Ürdünlü çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 20'si yoğun bakımda olmak üzere 52 kişinin tedavisi sürüyor.

Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırısında yaralanan dört yaşındaki Ürdünlü Rayyan Muhammed, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muhammed'in hayatını kaybetmesiyle saldırıda ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında 20'si yoğun bakımda olmak üzere 52 kişinin tedavisinin sürdüğü, taburcu olan yaralı sayısının 184'e yükseldiği belirtildi.

Hükümet yetkilileri saldırıdaki bulguların IŞİD'i işaret ettiğini söylüyor.

Bu arada haber ajansları, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e ait 21 hedefin vurduğunu bildirdi.