IŞİD'den Bağdat'ta intihar saldırısı: Üç gün yas ilan edildi

Telif hakkı Reuters Image caption Bağdat'ın güneyi Necef'te, ölenler için cenaze töreni düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta en az 125 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı IŞİD saldırısının ardından hükümet üç gün ulusal yas ilan etti.

IŞİD, kent merkezinde bir restoran ve alışveriş merkezinin bulunduğu Karada mahallesinde bomba yüklü bir aracı infilak ettirdi.

İntihar saldırısı, Sahur vakti öncesi, kent merkezi ve caddelerin kalabalık olduğu sırada gerçekleşti.

Ölenler arasında çok sayıda çocuk olduğu bildirildi.

Başbakan Haydar el Abadi ve konvoyu saldırının düzenlediği bölgeyi ziyaret etti. Öfkeli kalabalık Başbakan'a tepki gösterip konvoyunu taşladı. Göstericiler Abadi için "Hırsız" sloganları attı.

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Abadi daha sonra yaptığı açıklamada üç günlük ulusal yas ilan etti ve öfkeli kalabalığın tepkisini anlayışla karşıladığını ifade etti.

Patlamanın ardından çevrede çok sayıda bina alev aldı. Kurtarma ekipleri gece saatlerinde enkazı kaldırma ve enkaz altında kalanları arama çalışmalarına devam etti.

Saldırı, Irak ordusunun Felluce'yi IŞİD'in elinden geri almasından bir hafta sonra düzenlendi.

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Patlayıcı yüklü soğutma kamyonun El Hadi merkezi yakınlarında infilak ettirilmesiyle gerçekleştiği belirtilen patlamanın, bu yıl Irak'ta düzenlenen en kanlı saldırı olduğu bildiriliyor.

AFP haber ajansına konuşan bir sivil savunma birliği üyesi "Cesetlerin çıkarılması için birkaç güne ihtiyacımız var. Çok zor bir görev. Ölenlerin listesinde aileler olduğunu gördüm, babalar, oğullar, anneler, kızlar, tüm aileler patlamayla yok olmuş" dedi.

Alış veriş merkezi yakınlarındaki patlamadan kısa bir süre sonra Şiilerin yoğun yaşadığı başkentin kuzey bölgesinde de ikinci bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişi öldü.

IŞİD, internetten yaptığı açıklamada Karada'daki saldırıyı üstlendi.

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Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "IŞİD'in yok edilmesi için ortak çabalarımız doğrultusunda Irak halkı ve hükümetiyle birliğimizi koruyoruz" dendi.

Saldırı ardından böilgisayar korsanları da İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi.

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IŞİD, Irak'ın Musul kentinin içinde bulunduğu Kuzey ve Batı bölümünün büyük kısmını hala elinde tutuyor.

Ancak Irak güçleri geçen hafta Felluce kentini IŞİD'den tamamıyla geri almıştı.

Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'in elinde bulunan Menbic'e yönelik operasyonu sürüyor.