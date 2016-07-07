Bangladeş'te bayram namazı sırasında saldırı

Telif hakkı AP Image caption Bangladeş'in başkenti Dakka'daki kafe baskınında 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Bangladeş'te bayram namazı kılan kalabalığı koruyan polis konvoyuna düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis korumasında kılınan toplu namaza ev yapımı bombalarla saldıran kişiler, ardından polisle silahlı çatışmaya da girdi.

Çatışmada bir polis memuru ve militan olduğundan şüphelenilen bir kişi öldü, birkaç kişi ise yaralandı.

Bangladeş iletişim bakanı saldırının hedefinin, namaz kılan grubu koruyan polis konvoyu olduğunu açıkladı.

Olayın ardından polis alanı kordon altına aldı ve militanların kaçmış olduğundan şüphelenilen çevredeki evlerde operasyon yaptı.

Saldırı, 20 rehine dâhil olmak üzere 28 kişinin öldüğü kanlı kafe baskınından altı gün sonra geldi.

Kafe baskını da dâhil olmak üzere geçmişteki birçok saldırı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü tarafından üstlenilmiş olmasına rağmen, Bangladeşli yetkililer bu saldırıların dışardan organize edilmediğini ve IŞİD'in saldırıları üstlenmesinin fırsatçılıktan ibaret olduğunu söylüyor.

IŞİD son saldırıların ardından ülkede silahlı saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunmuştu.