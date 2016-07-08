Her cuma yeni bir karikatür

Türkiye'de ve dünyanın önde gelen pekçok mizah dergisi ve gazetesinde resim, çizgi roman, bant karikatür ve illüstrasyonlar çizen M.K. Perker bundan böyle her hafta BBC Türkçe için çiziyor...

Society of Illustrators üyeliğine kabul edilen ilk Türk çizer olan M.K. Perker'in her hafta Türkiye ve dünya gündeminden seçtiği konuları işlediği karikatürleri, eskiz aşamasından en son imzaya kadar hızlandırılmış video çekimle cuma günleri BBC Türkçe izleyicileriyle buluşuyor.