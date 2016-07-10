'Belçikalıların ataları insan eti yiyordu'

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Belçika topraklarında 40 bin yıl önce yaşayan Neandertallerin insan eti yediği belirlendi.

Bilim insanlarına göre Neandertaller, etini yedikleri insanların kemiklerinden de araç gereç yapıyordu.

Tübingen Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan rapora göre, bugün Belçika'nın yer aldığı topraklarda yaşayan ilk insanların, kendi türlerini yediğine ilişkin çok sayıda bulgu elde edildi.

Araştırmacılar, Namur kenti yakınlarındaki Goyet mağaralarındaki kazılarda bulunun çok sayıda kemiği inceledi.

Çok farklı Neandertal kemiğinde, çentik ve kesik izlerine rastlandı. Araştırmacılar, bunların insan eliyle yapıldığını belirledi.

Bilim insanları, Goyet mağaralarında bulunan ren geyiği ve atlara ait çok sayıda kalıntıyı da inceledi. İnsan kemikleri ile hayvan kalıntılarındaki izler arasında benzerlik görüldü.

Araştırmacılara göre, Neandertaller tıpkı hayvanlar gibi, kendi türlerini de derilerini yüzerek parçalara ayırıyordu. Neandertaller, mızrak uçlarını sivriltmek için insan kemikleri kullanıyordu.

Daha önce Fransa'da yapılan kazılarda da Neandertallerin insan eti yediğine dair kanıtlar elde edilmişti.