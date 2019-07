Anna, yeni iş yerinde arkadaş edinmeye ve iyi izlenim uyandırmaya kararlı.

Ama ne yazık ki ufak bir yanlış anlama yüzünden kendini utandıracak bir hata yapıyor.

Kendinizi tanıtırken

Bu bölümde kendinizi tanıtırken ve ofisteki günlük sohbetlerde kullanabileceğiniz bazı ifadelere yer veriyoruz:

Hello, I don't think we've met.

You must be Tom.

I've just joined the team.

Nice to meet you!

Have you worked here long?

Soru

Tom'un iş yerindeki görevi ne?

