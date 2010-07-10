ABD'yi sarsan casusluk olayı

İlk bakışta diğer Amerikalılardan ayırt edilmelerine yol açacak olağandışı halleri pek yoktu...

Amerika’nın herhangi bir banliyösünde oturan milyonlarca aileden biri gibiydiler.

Hafta içi her gün düzenli olarak işlerine gidip geliyor, hafta sonları arka bahçelerinde komşularıyla sohbet edip onlara ızgara ziyafeti çekiyor, çocuklarının yaptıkları gürültüden dolayı özür diliyorlardı.

New Jersey eyaletinin Montclair kentinde oturan Murphy ailesi de onlardan biriydi. Cynthia Murphy, mali danışmanlık şirketindeki yöneticilik görevinden evine yorgun-argın geldiğinde, elinde mutlaka Fransız ekmeği ve zambaklar olurdu.

Kocası Richard Murphy de, bahçesinin çimlerini biçerken, kızlarını göndereceği en iyi ortaokulun neresi olduğu konusunda komşularıyla fikir alış-verişi yapardı.

53 yaşındaki Corine Jones, Murphy’lerin komşusu ve en yakın dostlarından biriydi. “Herkesin konuştuğu olağan konulardan bahsederdik” dedi ve ekledi: “Bahçelerimizin bakımından, çocuklarımızdan ve köpeklerimizden…”

New York eyaletinin Yonkers kentinde oturan Juan Jose Lázaro ve Vicky Peláez çifti ile, Massachusetts’in Cambridge kentinde yaşayan Donald Heathfield ve eşi Tracey Lee Ann Foley de olağan Amerikalılardan sayılırdı.

Her ne kadar öğrencileri onu ideolojik açıdan fazla sol görüşlü bulsa da Lázaro, New York’un tanınmış üniversitelerinden Baruch College’de profesörlük yapıyor, kendi adını paylaşan piyanist oğlundan hep gururla sözediyordu.

Koyu Rus aksanı ele vermedi

Massachusetts’deki Donald Heathfield ise, kamu yönetimi alanındaki Master derecesini Harvard Üniversitesi’nin ünlü Kennedy Okulu’ndan almış, eşi Foley de, sıkı bir sabıka taramasından geçirildikten sonra bir emlak şirketinde işe alınmıştı.

Çoğu İngilizceyi koyu bir Rus aksanıyla kon uşmasına rağmen, göçmen ülkesi Amerika’da fazla garipsenecek bir şey değildi, bu.

Nitekim Virginia’nın Arlington kentinde oturan 20’li yaşlardaki Mikhail Semenko, Rus aksanından çok, şıklığı ve kullandığı Mercedes marka otomobili ile dikkat çekmişti.

New York’ta oturan ve piyasa değeri 2,5 milyon dolarlık emlak şirketine sahip olan 28 yaşındaki Anna Chapman da, Rus aksanına rağmen, aklı, güzelliği ve pahalı olan zevklere düşkünlüğüyle arkadaşlarının hatırlarında kalmıştı.

İşte Adalet Bakanlığı’nın, ABD’de Rusya hükümeti adına yasa dışı faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle aralarında Chapman’ın da bulunduğu “10 Rusya istihbarat görevlisinin” gözaltına alındığını açıklaması, sadece iki ülkenin siyasi gündemine bomba gibi düşmekle kalmadı; yıllardır bu kişilerle temas halinde olan komşuları, arkadaşları ve meslektaşlarını da şoka uğrattı.

Murphy’lerin komşularından 15 yaşındaki Jessie Gugig, suçlamalara inanamadığını belirterek, “onlar ajan olamaz, özellikle de Bayan Murphy” dedi ve eliyle bahçeyi gösterdi: “Özenle yetiştirdiği şu Ortanca çiçeklerine baksanıza!”

Ayrıntıları ortaya çıktıkça artık unutulmaya yüz tutan Soğuk Savaş hikayelerini hatırlatan casusluk olayı, kısa adı FBI olan Amerikan Soruşturma Bürosu’nun en az 7 yıldır gizlice sürdürdüğü operasyon sonucu ortaya çıkarıldı.

Federal savcıların açtığı davada, Seattle’dan New York, Boston ve Virginia’ya kadar uzanan Amerikan kentlerinde sahte isimler altında yaşayan 11 kişi, Amerikan siyasi karar mekanizmalarına sızmak için organize edilmiş bir casusluk ağının üyesi olmakla” suçlanıyordu.

Amaçları, her yönüyle Amerikanlaşarak güç ve nüfuz sahibi Amerikalılarla yakınlaşmak ve nükleer silah programlarından İran politikasına kadar pek çok konuda Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı SVR için bilgi toplamaktı.

Ajanların yeni teknolojisi

12 sahte kimlik kullandığı belirlenen bir casus zanlısı, Kıbrıs'ta izini kaybettirmişti, ama Amerika’nın değişik kentlerinde bazısı çocuklu beş evli çift, yabancı ülke hesabına kayıtsız olarak ajanlık yapmak ve para aklamak suçlarıyla itham ediliyordu.

Ne ilginç ki ajanlar, Amerika’nın askeri ve devlet sırlarını Rusya’ya iletirken yakalanmadıkları için casuslukla suçlanmamışlardı.

Rus ajanların, sadece eski bir üst düzey Amerikan ulusal güvenlik yetkilisi ve nükleer silah araştırmacısı ile Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın seçim kampanyası için para toplayan bir işadamı ile temas kurdukları belirlenmişti.

Federal savcıların iddianamesini okumak, bana hem John le Carré’un casusluk romanlarını, hem de Austin Powers filmini hatırlattı, doğrusu.

Ajanlar, birbirlerine kendilerini tanıtmak için “Affedersiniz, sizinle geçen yıl Nisan ayında Bangkok’ta tanışmış mıydık” sorusunu şifre olarak kullanıyorlar, bir tren istasyonunun merdivenlerinden inip çıkarken aynı biçimde turuncu renkli torbalar taşıyıp birbirlerine hafifçe değiyorlardı.

Görünmez mürekkep ya da kısa dalga radyo yayınıyla gönderilen mesajlara ek olarak, İnternet üzerinden çok gizli bir teknolojiyi kullanan ajanlar, bu sayede Rusya’daki üstlerine İnternet’teki olağan bir resme ekledikleri şifreli mesajları iletebiliyorlardı.

Uzun zaman önce ölmüş bir Kanada’lıdan çalınan kimlik cüzdanı ya da New York eyaletinin kuzeyindeki bir tarlaya gömülen ve yıllar sonra Seattle’daki ajanların kazıp çıkardığı para çantaları ile Rusya’nın BM daimi temsilciliğinde görevli diplomatlardan alınan para torbaları ise, ajanların modası geçmiş casusluk yöntemlerine de başvurduğunu gösteriyordu.

Image caption Anna Chapman'ın Internette paylaşım sitelerinde yayınlanan fotoğrafı

Peki, FBI’ın yıllardır ajanları, evlerine ve otomobillerine yerleştirdiği dinleme cihazları ve elektronik postalarını izleme yöntemleri ile takip etmesine, hatta Amerikan ajanlarını Rus diplomatı kılığına sokup onlara direktif vermesine rağmen, operasyon, neden Başkan Obama’nın Rusya Devlet Başkanı Medvedev ile Kanada’da yaptığı “cheeseburger” diplomasisinin bir kaç gün ardına denk gelmişti?

FBI yetkilileri, bunun tamamen bir tesadüf olduğunu ve Anna Chapman’ın, FBI tarafından izlendiğini anlayıp yurt dışına çıkma teşebbüsünde bulunmasının ardından tüm ajanların aynı anda yakalanmasının bir zorunluluk haline geldiğini söylediler.

Zaten bu olayın Obama’nın yönetime gelişiyle “sıfırdan başlatılan” Amerikan-Rus ilişkilerindeki bahar havasına gölge düşürmemesi için derhal pratik bir çözüm bulundu ve tutuklu Rus ajanları, Rusya’da ABD hesabına çalıştıkları için tutuklu bulunan dört ajanın Amerika’ya gönderilmesi karşılığında takas edildi.

Amerikan medyasını günlerdir meşgul eden ajanlar savaşındaki son perde de böylece kapanmış oldu, ama uzun yıllar sonra Amerikalılara Soğuk Savaş’ın nefes kesen heyecanını hatırlatan olayın zihinlerde bıraktığı iz, hala silinmedi.

Özellikle İnternet’teki paylaşım sitelerinde yayınlanan fotoğraflarındaki uzun kızıl saçları ve seksi pozları ile bir anda büyük bir hayran kitlesi yaratan Anna Chapman’ın, daha uzun bir süre medyanın radarında olacağı kesin...