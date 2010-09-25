Yemenlilerde kat bağımlılığı kalkınmayı engelliyor mu?

Yemen beklediğim gibi kuru sıcak ve kumlu bir yer değildi. Bindiğim minibüs, dağlık yollardaki virajları aşarak başkent Sana'nın 150 km. kadar güneyindeki İbb'e doğru ilerlerken doğa giderek yeşilleniyor, her yanımızı göz alabildiğine uzanan verimli topraklar, bahçeler, ürün dolu tarlalar kaplıyordu.

Bütün bu yeşilliğin kaynağı az sonra kendisini hissettirdi. İbb, çevresindeki dağlara doğru yayılmaya başlayan modern, dinamik bir kent.

Şaşmadan her gün ikindi vakti adeta gök yarılıyor ve delik deşik yollar, su baskınıyla kayganlaşıyor, insanlar uzun giysilerini toparlayıp kapalı bir yere sığınmaya çalışıyordu.

Yemen'in büyük su sıkıntıları çektiğini işitmiştim daha önce. Ama bu gördüğüm tam tersiydi. İbb yöresindeki şiddetli yağışlardan birinde birçok kişi can vermiş, arabaları içinde bütün bir aile sularla sürüklenip gitmişti. Ölenler arasında, beklenmedik bir şekilde tepelerden akan suların altında açıkhava duşu almaya yeltenen, ama kayaları hesaba katmayıp baş aşağı kayıp gidenler de vardı.

Yemen'in diğer bölgelerindeyse su darlığı, halkın, ufak ama suya düşkün kat bitkisine olan saplantılı bağımlılığıyla daha da kötü hale geliyor. Kat bitkisinin yapraklarını çiğnemenin, işsizlik ve yoksulluk yüzünden genellikle karanlık yaşamlar süren Yemenlilere bir ferahlama getirdiği söyleniyor.

Bazıları da sadece hoşlarına gittiği için çiğnediklerini söylüyorlar bu kat bitkisini. Ülkenin büyük bölümünde kat ekimi, su rezervlerini tüketiyor.

Ama İbb'de böyle bir sorun yok tabii. Kentin dışındaki kırsal alanlar, konunun uzmanlarında büyük beğeni uyandıran türlü çeşitli bitkilerle dolu. Öğle saatlerinde bütün kent, sokaklarda kat bitkisi satanların başına üşüşüyor. Satıcılar, bir saat içinde tükenmeden en taze, en değerli yaprakları alma peşindeki kalabalığın arasında kayboluyor adeta.

Yemen'deki bu kitlesel kat bağımlılığının gizli bir yanı yok. Bitki alındıktan sonra herkes ince kırmızı naylon torbalara doldurulmuş kat yapraklarına daldırıyor elini ve saplarını ısırıyor ağzıyla...

Bitkiyi çiğneyip posa haline getiriyorlar ağızlarında. Yemen Arapçasında kat çiğnemek için kullanılan sözcük, "depolama" anlamına geliyor.

Kat bağımlılığı

Tipik "kat bağımlısı" diye bir kavram yok bu ülkede.

Tüm sınıfları ve kişilikleri kapsayan bir alışkanlık bu. Yemenli erkekler, kat bitkisinin iştah kesici olduğu görüşünden hareketle, genellikle zayıf ve uzun boylular...

Bu nedenle Bilal, toplu yapısıyla biraz farklı diğerlerinden. Ama parlak renkli giysisinin üzerine yerleştirmiş olduğu oymalı işlemeli hançeriyle, geleneksel Yemenli görünümü sunuyor. Ve kat bitkisinin, insanı donuklaştırmak yerine, işine daha çok odaklanmasına ve geceleri geç vakitlere kadar arkadaşlarıyla sohbet edebilmesine olanak sağladığını anlatıyor.

Bilal'in dediği gibi de olsa, öğle saatlerindeki kat kargaşasından sonra ortalığa bir sükunet çöküyor. Donuk bakışlı erkekler, sokakların üstü kapalı noktalarında, dükkan önlerinde ya da inşaatı yarım kalmış evlerde yerlere uzanıyor, aşağılardaki kenti seyrediyorlar.

Kat bitkisiyle yükseklik arasında kesinlikle bir ilişki var.

Her anlamda yükselmek istiyor adeta insanlar. Yemen'in eskiden ün yağmış altı yedi katlı, hatta daha yüksek gökdelenlerinin birinin çatı katında kaçınılmaz olarak bir dinlenme yeri mevcut. Kafa denginiz insanlarla bir arada, güzel bir manzaraya hakim bir mekanda, müzik eşliğinde saatler geçirebiliyorsunuz. En yüksek ya da en ulaşılmaz gibi görünen dağların tepelerinde bile evler inşa edilmiş ya da edilmekte...

İbb'in yağmurlu dağlık doğası, sadece kat bitkisi severlerin cenneti değil. Bölgeye, Arap yarımadasının her yerinden turistler geliyor bölgeye. Kendi iklimlerinden çok farklı olan doğaya hayran kalıyorlar.

En fazla, komşu Suudi Arabistan'dan geliyor turistler. Belki de kadınların hemen hepsinin, yalnızca gözleri görülebilecek şekilde peçeli dolaştığı, bu kentte kendilerini rahat hissettikleri için...

Arapların gözdesi ve 'evlilik turizmi'

İbb sakinleri yörelerinin turizm potansiyalini geliştirmeye hevesli. Ama katetmeleri gereken uzun bir yol bulunduğunun da farkındalar.

Kentin birkaç kilometre dışında Kraliçe Arwa'nın Sarayının 1000 yıllık duvarları çıkıyor karşınıza. Feminist bir Müslüman lider olarak tanınan Kraliçe Arwa'dan geriye kalan müzede özellikle kadınlar için yapılmış ufak, hafif kılıçlar sergileniyor. Kraliçe Arwa'nın etkileyici mirası arasında belki de dünyanın ayakta kalabilmiş en eski camilerinden biri de var.

Ne yazık ki bu güzel ve etkileyici yöre fena halde bakımsız... Yollar tehlikeli, otellerdeyse tam bir metanet sınavı vermek gerekiyor. İbb'deki en gözde restoranlardan birinde, yemeğe gelenler, koyun ve keçilerin kesilmek üzere bekletildiği yerin yakınında, yerde yiyorlar yemeklerini.

Bölge tüm yabancı konuklara da açık değil aslında...

"Evlilik turizmi", yasa çıkarılarak yasaklanmış. Yemen'in daha varlıklı komşularından gelen erkeklerin, genç kızlarla evlenip, tatilleri bittiğinde gelinleri geride bırakmaları, böyle tanımlanıyor ülkede.

Dış dünyanın büyük bölümü için, Yemen, siyasi istikrarsızlık ve İslami militan akımlarla eş anlamlı.

Ama en azından İbb halkı açısından, ekonomik kalkınma öncelik taşıyor. Bu bakımdan da yolsuzluklar, en büyük engeli oluşturuyor.

Ancak yine de, öğle saatlerinde, nüfusun çoğunun tam anlamıyla bir keyif ortamında kaybolduğu İbb yöresindeki gerçeklerle, bazılarının düşlediği tarzda bir sosyal değişimi bağdaştırabilmek zor.