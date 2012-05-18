ABD'de beyazlar azınlık olursa ne olur?

Telif hakkı Reuters Image caption Uzmanlara göre yakın zamanda ortalama bir ABD'li melez beysbol oyuncusu Derek Jeter gibi görünecek.

Amerikan Nüfus Sayımı İdaresi'nin yayınladığı rakamlara göre ABD'de 2011 yılında gerçekleşen doğumların %50.4'ü zenci, Asyalı veya Hispanik bebeklerdi.

Beyaz bebek doğumlarının oranının bu kadar azalması Hispanik nüfusta görülen hızlı artışa bağlanıyor.

Analizlere göre 2040'lı yıllarda Hispanik olmayan beyazlar ABD'de bir azınlık olacak.

Bu yeni ABD'de neler değişecek, neler aynı kalacak?

Daha içine kapalı bir Amerika?

Genç Amerikalıların çoğunun kendi ırklarının dışından biriyle evlenme konusunda herhangi bir önyargısı yok.

Pew Hispanik Merkezi Kıdemli nüfus uzmanı Jeffrey Passel'e göre bu yaklaşımın sonucunda yakın zamanda Amerikan nüfusunun çoğunluğu melez olacak.

Bir başka nüfus uzmanı Ken Gronbach da Passel ile aynı fikirde.

Gronbach ''Yeni jenerasyon renk görmüyor, ırk görmüyor; Amerikalıların ten rengi giderek koyulaşacak. Ortalama Amerikalı melez beyzbol oyuncumuz Derek Jeter gibi görünecek'' diyor.

Ortalama Amerikalı'nın görünüşündeki değişim şimdiden ülkedeki reklamlarda kendini gösterdi.

New York Merkezli bir pazarlama ajansı olan Prime Access'in yöneticisi Howard Buford ''Reklamların çoğu hedef kitlenin empati kurabileceği karakterler içerir. Artık Amerikan reklamlarında kullandığımız oyuncular daha koyu renk saçlı, daha koyu tenli. Eskiden olsa böyle aktörleri 'çok etnik' diye elerdik. Artık böyle birşey kalmadı'' diyor.

Buford örnek olarak Downy yumuşatıcılarının logosunu gösteriyor.

Uzun yıllar boyunca marka logosunda mavi gözlü sarışın bir bebeğin fotoğrafını kullanmış.

Artık logodaki bebek kahverengi gözlü ve koyu tenli.

Artan Hispanik etkisi

Image caption ABD'deki beyazlar doğum oranları bu şekilde devam ederse yakında azınlık olacaklar.

Afrika asıllı Amerikalıların kültürünün Amerikan kültürü ile bütünleşmiş olması gibi yakında İspanyol kültürünün de Amerikan İngilizcesi'ni ve kültürünü belirgin bir biçimde etkileyeceği düşünülüyor.

Çok kültürlü pazarlama araştırma şirketi Phoenix Multicultural'ın yöneticisi Raul Lopez, Hispanik nüfusun çok yoğun olduğu Miami eyaletinde oluşturulan bir ürün deneme grubunda beyaz kızların farkında bile olmaksınız İspanyol aksanlı bir İngilizce konuştuklarını gördüklerini söylüyor.

Amerikan pop müziğinin Afrikalı-Amerikalılar'ın müzik kültüründen yoğun olarak etkilendiği biliniyor.

Bugün aynı etkiyi Hispanik melodiler yaratıyor.

Meksika'nın ülke üzerindeki etkisini anlamak için yemek kültürüne bakmak yeterli.

Tüm Amerikalılar taco be buritto yiyor.

Hispanik kültür de evrim geçiriyor

ABD'de doğan ikinci jenerasyon Hispanik çocukların bir kısmı İspanyolca bilmiyor.

Aynı Amerikalı yahudilerin tek kelime İbranice bilmemesi gibi.

Lopez ''Dili konuşmasalarda kültürlerini İngilizce olarak olsa da yaşamaya devam edecekler'' diyor.

Mesela bu Hispanik ailelerden gelen kızlar her zaman adet olduğu üzere 15 yaşına bastıklarında ''Quinceanera'' partileri verecekler.

Demokrat parti oyu artıyor

Telif hakkı US Census Bureau Image caption Hispanikler ABD nüfusunun görünüşünü değiştirdiği gibi Amerikan kültürünü de önemli ölçüde etkiliyor.

Azınlıklara ait çocuklar reşit olup oy kullanmaya başladıklarında genelde Demokrat partiyi destekliyorlar.

Cumhuriyetçi partiye oy veren yaşlı beyazların sayısı ise giderek azalıyor.

Ancak bu da Demokrat partinin önceliklerini değiştirmesi gerektiği anlamına geliyor.

Amerika'da politik tartışmaların çoğu yaşlılara sunulan sosyal güvenlik ve sağlık programları çevresinde dönüyor.

Genç azınlıkların ilgiliendiği konular ise kaliteli eğitim, ulaşım ve ucuz yaşam.

Hispanik Başkan?

Gelecek yıllarda Hispanik bir ABD'linin Beyaz Saray'a girmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

2008 yılında ilk siyah Başkanını seçen ABD'nin yakında Hispanik bir adaya şans tanıyacağı tahmin ediliyor.

Gelişen bir ABD

Araştırmacılar demografik değişimlere rağmen ABD'yi etnik ya da ırk bazlı bir kargaşanın beklediğini düşünmüyor.

Yine de bütün bu tartışmaları en aza indirmenin yolunun insanlara ABD'nin bir göçmen ülkesi olduğunu hatırlatmak olduğu söyleniyor.

ABD'deki nüfusun geçirdiği bu değişim biraz da yüksek doğum oranlarına bağlı.

ABD'de her kadın ortalama 2.06 çocuk doğuruyor; İtalya'da bu rakam 1.4, Japonya'da ise 1.39.