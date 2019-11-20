BBC Türkçe 40. yıl özel yayını (1979)

BBC Türkçe 20 Kasım 1979'da, 40. yaş gününe özel bir program yayınlamıştı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan ilk radyo yayınlarından birinin ses kaydıyla başlayan programda BBC Türkçe'nin 40 yıllık geçmişinden dönüm noktaları ve kurumun 40 yıl boyunca yaşadığı değişim inceleniyor.
Programda yer alanlar arasında Yurdakul Fincancıoğlu, Tayfun Ertan, Serpil Erdemgil, Feyyaz Fergar, Mehmet Refiğ; Şükrü Saracoğlu, Mübeccel Argun, Andrew Mango, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Sabih Aykoler, Gamon McLellan ve Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Vahap Aşıroğlu bulunuyor.