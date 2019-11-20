2. Dünya Savaşı'nın ardından BBC Yakın Şark Direktörü Hillelson'un Türkçe mesajı: Kılıç kalemden kuvvetlidir derler fakat bizim işimiz gerek iyi gerek fena zamanlarda doğru ve inanılır haberler vermek

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın teslim olmasından 11 gün sonra yapılan radyo yayınında, BBC Türkçe'nin de bağlı bulunduğu Britanya Radyosu Yakın Şark Servisi Direktörü S. Hillelson, Türkçe yayınladığı mesajda kurumda çalışan Türk meslektaşlarını tebrik ediyor.

BBC arşivlerindeki en eski Türkçe kayıtlarından biri olan bu kayıtta Hillelson "Hepimiz beraberce pek müşkül günler yaşadık ve ben hava akınları, uçan bombalar ve roketlerle yapılan hücumlar esnasında tehlike ve zorluklara rağmen onlardan bir kişinin bile İngiliz meslektaşlarının yanı başında vazifesini yapmaktan geri kalmadığını düşünerek gurur duymaktayım" ifadelerini kullanıyor.

1883'te Almanya'da Hillelson, İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde eğitim almış, 1908 yılında İngiliz vatandaşı olmuş ve BBC'de çalışmaya başlamıştı.