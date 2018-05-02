Bozdağ: Zoraki ittifak Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır

DHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yurt dışındaki oy kullanma işlemiyle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada "Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya’daki görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanmasına hiç gerek yok." dedi.

Güven ayrıca "Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok." diye konuştu.

Yurt dışında görev yapan askerlerin oy kullanmasıyla ilgili de bilgi veren Güven, yurt dışında görev yapan erlerin oy kullanamadığını söyledi.