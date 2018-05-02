Bozdağ: Zoraki ittifak Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dört muhalefet partisinin ittifak kararı ile ilgili olarak "Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz" dedi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyrouz.
Özet
- İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener, YSK'ya cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yaptı.
- Başbakan Bozdağ'dan muhalefet ittifakı yorumu: Zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: Dört partinin ittifak kararı ülkemiz için de faydalı olacak.
- YSK Başkanı Sadi Güven: Türkiye'de hiçbir vatandaşın mükerrer kaydı yok
Canlı anlatım
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Maliye Bakanı Ağbal: S&P'nin Türkiye kararında zamanlama ilginç
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Standard & Poors'un Türkiye'nin kredi notunu indirme kararını "zamanlaması ilginç" diyerek yorumladı.
Ağbal "Zamanlaması ilginç. Türkiye bir seçime gidiyor. Bu ortamda bile Merkez Bankası para politikası alanında bir karar almış. Burada raporun içinde olan tereddütlerle ilgili konular tartışılabilir. Bu açıklama politik saiklerle yapıldığı izlenimi veriyor. Burada ciddi bir kredibilite kaybı söz konusu." dedi.
Meral Akşener, YSK'ya cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunu yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere parti yetkilileriyle YSK'ye gitti.
Akşener, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, 100 bin imzayla aday olmak için YSK'ye müracaat ettiğini belirtti ve "Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak." dedi.
YSK Başkanı Güven: Türkiye'de hiçbir vatandaşın mükerrer kaydı yok
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yurt dışındaki oy kullanma işlemiyle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada "Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya’daki görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanmasına hiç gerek yok." dedi.
Güven ayrıca "Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok." diye konuştu.
Yurt dışında görev yapan askerlerin oy kullanmasıyla ilgili de bilgi veren Güven, yurt dışında görev yapan erlerin oy kullanamadığını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu ittifak Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 4 partinin ittifak kararının açıklanması ile ilgili, "Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Bozdağ, CHP ve Saadet Partisi'nin aynı ittifakta yer almasına ilişkin ise "Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP." yorumunu yaptı.
Bozdağ şunları kaydetti:
Bahçeli: Dört partinin ittifakı hayırlı uğurlu olsun
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'den oluşan ittifaka ilişkin, "Hayırlı uğurlu olsun. Dört, beş partinin bir araya gelmesi, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla, bir yarış içerisinde olması, ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Bahçeli, MHP'nin Meclis'teki grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda grup kararı alacağını da açıkladı.
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