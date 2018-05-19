Kraliyet düğünü: Prens Harry ve Meghan Markle evleniyor

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İngiltere Kraliyet ailesinde taht sıralamasında altıncı sırada yer alan 33 yaşındaki Prens Harry ile 36 yaşındaki Meghan Markle'ın ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldığı ve yaklaşık 1,5 yıldır birlikte oldukları biliniyor.

Çift, Kasım 2017'de nişanlandıklarını açıkladı.

Prens Harry, evlenme teklifini kendi tasarladığı yüzükle yaptı. Sarı altından yapılan yüzüğün ortadaki taşı, ikilinin birlikte ilk tatillerini yaptığı Botswana'dan getirilirken, Prenses Diana'nın takı koleksiyonundan da iki pırlanta eklendi.