Kraliyet düğünü: Prens Harry ve Meghan Markle evleniyor
İngiltere taht sıralamasında 6. sırada yer alan Prens Harry, 1.5 yıldır nişanlı olduğu Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile İngiltere'nin Windsor kentinde bulunan St George Şapeli'nde evlenecek. Düğüne doğru geri sayım sürerken yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Düğün TSİ 14:00'te Windsor kentinde bulunan St George Şapeli'nde gerçekleşecek.
- Şapel, yaklaşık 600 kişi alabiliyor. Binlerce kişi ise Windsor kalesi dışında düğünü takip etmek için yerlerini aldı.
- Akşam düzenlenecek olan özel resepsiyona ise aralarında 1990'ların ünlü pop müzik grubu Spice Girls'ün üyelerinin de olduğu 200 kişi daha davet edildi.
- Megan Markle'ın babası Thomas Markle düğüne katılmıyor.
- Çift, Kasım 2017'de nişanlandıklarını açıklamıştı.
Canlı anlatım
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St George Şapeli'nde ilk görüntüler
Düğün töreninin gerçekleşeceği St George Şapeli'nin içinden ilk görüntüler dünyaya servis edildi.
Yeni evli çift bu güzergah üzerinde halkı selamlayacak
Prens Harry ve Meghan Markle, TSİ 14:00'te Windsor kentinde bulunan St George Şapeli'ndeki törenle evlenecek.
Nikahın kıyılmasının ardından çift TSİ 15:00'te atlı arabaya binerek, Windsor sokaklarında dolaşacak.
Araç, Castle Hill'den ayrılacak, Windsor sokaklarında ilerleyecek ve daha sonra Long Walk yolundan geçerek, Windsor Şatosu'ndaki St George Salonu'na dönecek.
Windsor kentine düğün akını yaşandı
Düğünü televizyonları yerine yerinde Windsor kentinde izlemek isteyenler sabah erken saatlerde bu kente akın etti.
Günün ilk ışıklarından itibaren yeni evli çiftin geçiş yapacağı güzergah dolmaya başladı.
Meghan Markle Sussex Düşesi ünvanı alacak
Kraliçe İkinci Elizabeth, yeni evli çiftin alacağı kraliyet ünvanlarını açıkladı.
Buna göre, Prens Harry Sussex Dükü ünvanı alırken, evliliğin gerçekleşmesi ile Meghan Markle da Sussex Düşesi ünvanı alacak.
Evlilik yüzüğünde Prenses Diana izi
İngiltere Kraliyet ailesinde taht sıralamasında altıncı sırada yer alan 33 yaşındaki Prens Harry ile 36 yaşındaki Meghan Markle'ın ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldığı ve yaklaşık 1,5 yıldır birlikte oldukları biliniyor.
Çift, Kasım 2017'de nişanlandıklarını açıkladı.
Prens Harry, evlenme teklifini kendi tasarladığı yüzükle yaptı. Sarı altından yapılan yüzüğün ortadaki taşı, ikilinin birlikte ilk tatillerini yaptığı Botswana'dan getirilirken, Prenses Diana'nın takı koleksiyonundan da iki pırlanta eklendi.