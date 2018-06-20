YSK Başkanı Güven: Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 486 bin 532

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mükerrer oy kullandığı için gözaltına alınan Şengül E. isimli kişi ile ilgili açıklama yaparak, "Türkiye'de asla böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz." dedi.

NTV canlı yayınında konu ile ilgili soruyu yanıtlayan Gül şunları söyledi:

Son durum dün itibariyla adı geçen kişi yakalandı savcılıkta ifadesi alındı. Örgüt kapsamında olup olmadığı bu eylemi tüm boyutlarıyla araştırması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı yapıyor. Kişinin kendi sosyal medyada yazdıkları var ama Türkiye'de asla böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz. Ne olup olmadığı delillerle yargı makamı karar verecektir. Türkiye'de seçime ilişkin mükerrer oy kullanma çok ağır cezaları gerektiren suçlardır."

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle: