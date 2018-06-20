YSK Başkanı Güven: Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 486 bin 532
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Özet
- YSK Başkanı Güven: Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 486 bin 532
- Dünyanın en büyük inşaat gemisinin bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçişi kentte ilgiyle takip edildi
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Adalet Bakanı Gül'den mükerrer oy açıklaması: Türkiye'de asla böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mükerrer oy kullandığı için gözaltına alınan Şengül E. isimli kişi ile ilgili açıklama yaparak, "Türkiye'de asla böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz." dedi.
NTV canlı yayınında konu ile ilgili soruyu yanıtlayan Gül şunları söyledi:
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle:
AİHM, "yasadışı slogan" davasında Türkiye'yi mahkum etti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Grup Yorum konserinde slogan attıkları gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan iki kişinin "özgürlüklerinin ihlal edildiğini" kaydederek, Türkiye'yi 10 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti.
Kararda, "barışçıl bir toplantıda başvurucuların şiddet içeren bir eylemde bulunmaksızın, slogan atmalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınması gerektiği" vurgulandı.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde, 2007 yılında düzenlenen Grup Yorum konserine katılan Mesut Geyik ve Emrah Sarıtaş, attıkları slogan nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
AİHM kararının benzer davalar için emsal niteliğinde olduğu da belirtiliyor.
Dünyanın en büyük inşaat gemisi Boğaz'dan geçiyor
Dünyanın en büyük inşaat gemisinin bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçişi kentte ilgiyle takip edildi.
Yedekli boyu 448 metre olan 403 bin 342 groston ağırlığındaki 'Pioneering Spirit' adlı Malta bayraklı dev gemi TürkAkım projesi için çalışmaları tamamladıktan sonra Karadeniz'e dönüş yolunda ilerliyor.
Mega geminin geçişi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 acil müdahale gemisi, 2 tahlisiye botu ve 5 römorkör de geçişin güvenliğine eşlik etti.
YSK Başkanı Güven, mükerrer oy kullanan seçmenin gözaltına alındığını açıkladı
YSK Başkanı Sadi Güven, yurt dışında kullanılan oy sayısının 1 milyon 486 bin 532 olduğunu açıkladı.
Güven, 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy verildiğini belirterek, sandıkların Türkiye'ye getirilmeye başlandığını söyledi.
Sadi Güven, mükerrer oy verdiği ile ilgili sosyal medya hesabından görüntüler paylaşan bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
Güven konuyla ilgili şunları söyledi: