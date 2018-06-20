YSK Başkanı Güven: Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 486 bin 532

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Özet

  1. YSK Başkanı Güven: Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 486 bin 532
  2. Dünyanın en büyük inşaat gemisinin bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçişi kentte ilgiyle takip edildi

Canlı anlatım

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Adalet Bakanı Gül'den mükerrer oy açıklaması: Türkiye'de asla böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Getty Images

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mükerrer oy kullandığı için gözaltına alınan Şengül E. isimli kişi ile ilgili açıklama yaparak, "Türkiye'de asla böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz." dedi.

NTV canlı yayınında konu ile ilgili soruyu yanıtlayan Gül şunları söyledi:

Son durum dün itibariyla adı geçen kişi yakalandı savcılıkta ifadesi alındı. Örgüt kapsamında olup olmadığı bu eylemi tüm boyutlarıyla araştırması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı yapıyor. Kişinin kendi sosyal medyada yazdıkları var ama Türkiye'de asla böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz. Ne olup olmadığı delillerle yargı makamı karar verecektir. Türkiye'de seçime ilişkin mükerrer oy kullanma çok ağır cezaları gerektiren suçlardır."

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle:

"19/06/2018 günü bazı basın - yayın kuruluşlarında ve sosyal medya'da yer alan haber içeriklerinde 'kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşmak ' sureti ile mükerrer oy kullandığı intibaı yaratarak kamuoyunda vatandaşların yoğun tepkisine neden olan Belçika'da yaşadığı bildirilen Şengül .E isimli şahıs hakkında Yüksek Seçim Kurulunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yapmış olduğu 'ilgilinin çift kimlik taşıyıp taşımadığının araştırılması istemli' suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 298 sayılı kanuna muhalefet /Resmî evrakta Sahtecilik suçlarından soruşturma başlatılarak şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmekle yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs İzmir /Selçuk'ta gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı İle duyurulur."

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AİHM, "yasadışı slogan" davasında Türkiye'yi mahkum etti

AİHM binası
BBC

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Grup Yorum konserinde slogan attıkları gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan iki kişinin "özgürlüklerinin ihlal edildiğini" kaydederek, Türkiye'yi 10 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Kararda, "barışçıl bir toplantıda başvurucuların şiddet içeren bir eylemde bulunmaksızın, slogan atmalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınması gerektiği" vurgulandı.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, 2007 yılında düzenlenen Grup Yorum konserine katılan Mesut Geyik ve Emrah Sarıtaş, attıkları slogan nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AİHM kararının benzer davalar için emsal niteliğinde olduğu da belirtiliyor.

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Dünyanın en büyük inşaat gemisi Boğaz'dan geçiyor

Pioneering Spirit geçişi
DHA

Dünyanın en büyük inşaat gemisinin bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçişi kentte ilgiyle takip edildi.

Yedekli boyu 448 metre olan 403 bin 342 groston ağırlığındaki 'Pioneering Spirit' adlı Malta bayraklı dev gemi TürkAkım projesi için çalışmaları tamamladıktan sonra Karadeniz'e dönüş yolunda ilerliyor.

Mega geminin geçişi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 acil müdahale gemisi, 2 tahlisiye botu ve 5 römorkör de geçişin güvenliğine eşlik etti.

Pioneering Spirit geçişi
DHA

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YSK Başkanı Güven, mükerrer oy kullanan seçmenin gözaltına alındığını açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven
DHA

YSK Başkanı Sadi Güven, yurt dışında kullanılan oy sayısının 1 milyon 486 bin 532 olduğunu açıkladı.

Güven, 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy verildiğini belirterek, sandıkların Türkiye'ye getirilmeye başlandığını söyledi.

Sadi Güven, mükerrer oy verdiği ile ilgili sosyal medya hesabından görüntüler paylaşan bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Güven konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika'da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir'de Adnan Menderes Havalimanında da oy kullandığına yönelik kendi sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştı. Aynı isimle ancak farklı kimlikleri taşıyan kişilerin olduğunu gördük ana baba adlarını. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin yasa maddesi var çok açık. Biz bunun takipçisi olacağız. Şiddetli şekilde cezalandırılması için ilgili savcılıklara ihbarda bulunacağız. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk. Ve İzmir'de gözaltına alındı. Ankara Başsavcılığı soruşturmaya devam ediyor. Vatandaşımızın dürüst bir şekilde hakkıyla oyunu kullanmasını istiyoruz. Kimsenin suistimaline izin vermedik, vermeyeceğiz. Hem savcılıklarımız, hem biz yakalama durumundayız ve gereğini yapacağız."

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