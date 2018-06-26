Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri'nde aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 kişi gözaltında - Türkiye'de bugün

Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Gülen yapılanmasına yönelik bir soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Canlı anlatım

time_stated_uk

Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri'nde 30 kişi gözaltında

Arşiv polis
Getty Images

Gülen yapılanması ile ilgili bir soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Ajansı'ndaki haberde gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü'nün olduğu da belirtiliyor

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön