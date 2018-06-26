Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri'nde aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 kişi gözaltında - Türkiye'de bugün

Getty Images

Gülen yapılanması ile ilgili bir soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Ajansı'ndaki haberde gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü'nün olduğu da belirtiliyor