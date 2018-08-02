İçişleri Bakanı Soylu: Amerika’da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız

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Özet

  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Amerika’da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız

Canlı anlatım

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İçişleri Bakanı Soylu: Amerika’da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız

ABD'nin Pastör Andrew Brunson davası nedeniyle hakkında yaptırım uygulama kararı aldığı isimlerden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve "Amerika’da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız" dedi.

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Yaptırım kararında ismi geçen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Twitter hesabından bir açıklama yayımlayarak, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." demişti.

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