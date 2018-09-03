Erdoğan Kırgızistan'da Türk Konseyi zirvesine katılıyor

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Özet

  1. Erdoğan Kırgızistan'da Türk Konseyi zirvesine katılıyor.
  2. Erdoğan Kırgızistan temaslarında Dolar'ın hakimiyetinin kırılması gerektiğini ifade etti.
  3. Numan Kurtulmuş: İdlib'de küresel bir savaşın fitili ateşlenebilir.
  4. TÜİK Ağustos ayı enflasyon verisini saat 10.00'da açıklayacak
  5. Piyasa açılışları: Dolar/TL - 6,6290; Euro/TL - 7,7030; Sterlin/TL - 8,5760

Canlı anlatım

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Numan Kurtulmuş: Suriye barışı bir an evvel tesis edilemezse bölgesel, belki de küresel bir savaşın fitili ateşlenir

Numan Kurtulmuş
Reuters

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milliyet gazetesine verdiği röportajda İdlib’e yönelik olarak soruları yanıtlarken Surye’de barışın tesis edilmemesi halinde bölgesel, hatta küresel çatışmaların fitilinin ateşlenebileceğini ifade etti.

‘İdlib’de hiç kimsenin bir oldubitti içerisinde olmaması lazım’

İdlib meselesi bizim çok hassas olduğumuz bir nokta. Yani hiç kimsenin bir oldubitti içerisinde olmaması lazım... Gerçekleşecek herhangi bir ölçüsüz güç kullanımı -zaman zaman maalesef rejim uçakları tarafından da bombalanıyor- önümüze büyük bir sivil kaybı olarak çıkacak… Eğer böyle bir adım atılırsa zaten kördüğüm haline gelmiş olan Suriye meselesi daha da karmaşık hâle gelir. Bunun en büyük zararı da bu adımı atan ülkelere olur. Eğer Suriye barışı bir an evvel tesis edilemezse korkarım ki büyük güçlerin devrede olduğu bölgesel, belki de küresel bir savaşın fitili ateşlenir."

‘ABD F-35’leri istismar ediyor’

F35 meselesi yine ABD yönetimi, Trump yönetimi tarafından son derece haksız ve ABD’nin de menfaatlerine fayda vermeyecek şekilde istismar edilen bir konu oldu. Türkiye herhangi bir yerden bir mal satın almıyor, Türkiye kendisinin de ortak olduğu bir projede üretilen uçaklardan satın alma talebinde bulunuyor ve bununla ilgili anlaşmalar zaten yapılmış, bir süreç işliyor. ABD yönetiminin aldığı tüm kararlara rağmen de bu süreç devam ediyor.”

‘ABD Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamaz’

Türkiye-ABD ilişkileri tarihimiz boyunca ilk sefer gerginleşmiyor. Hiçbir zaman ABD-Türkiye ilişkileri bir lineer çizgi takip etmedi, inişli çıkışlı bir seyir takip etti. Ben ABD’nin Türkiye gibi bir ülkeyi, Orta Doğu’da bir müttefik olarak kaybetmeyi göze alamayacağını düşünüyorum. Sonuçta cesaretle, kararlılıkla ve rasyonel olarak bu saldırıları karşılıyoruz, karşılamayı kararlılıkla sürdüreceğiz ve inşallah Türkiye buradan kazançlı çıkacaktır.”

‘Gündemimizde af yok’

MYK’da gündeme geldi. Şu anda Ak Parti’nin, hükümet partisinin gündeminde af konusu yoktur. Dolayısıyla bizim için değerlendirme dışı olan bir konudur.”

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Erdoğan Kırgızistan’da Türk Konseyi zirvesine katılıyor

Türk Konseyi Zirvesi
Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılıyor.

Zirveye katılan ülkeler:

  • Kırgızistan
  • Türkiye
  • Azerbaycan
  • Özbekistan
  • Kazakistan
  • Macaristan

Erdoğan
Getty Images

Erdoğan dün akşam katıldığı bir toplantıda iş insanlarına seslenmiş ve Dolar’ın küresel ödemeler sisteminin merkezinde yer almasının bir sorun haline geldiğini vurgulamıştı:

Uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Aramızda yerli milli parayı kullanmak suretiyle dolar egemenliğine yavaş yavaş son vermek gerekiyor."

Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaların detayları için tıklayın.

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