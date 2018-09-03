Erdoğan Kırgızistan'da Türk Konseyi zirvesine katılıyor
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Özet
- Erdoğan Kırgızistan'da Türk Konseyi zirvesine katılıyor.
- Erdoğan Kırgızistan temaslarında Dolar'ın hakimiyetinin kırılması gerektiğini ifade etti.
- Numan Kurtulmuş: İdlib'de küresel bir savaşın fitili ateşlenebilir.
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon verisini saat 10.00'da açıklayacak
- Piyasa açılışları: Dolar/TL - 6,6290; Euro/TL - 7,7030; Sterlin/TL - 8,5760
Canlı anlatım
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Numan Kurtulmuş: Suriye barışı bir an evvel tesis edilemezse bölgesel, belki de küresel bir savaşın fitili ateşlenir
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milliyet gazetesine verdiği röportajda İdlib’e yönelik olarak soruları yanıtlarken Surye’de barışın tesis edilmemesi halinde bölgesel, hatta küresel çatışmaların fitilinin ateşlenebileceğini ifade etti.
‘İdlib’de hiç kimsenin bir oldubitti içerisinde olmaması lazım’
‘ABD F-35’leri istismar ediyor’
‘ABD Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamaz’
‘Gündemimizde af yok’
Erdoğan Kırgızistan’da Türk Konseyi zirvesine katılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılıyor.
Zirveye katılan ülkeler:
Erdoğan dün akşam katıldığı bir toplantıda iş insanlarına seslenmiş ve Dolar’ın küresel ödemeler sisteminin merkezinde yer almasının bir sorun haline geldiğini vurgulamıştı:
Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaların detayları için tıklayın.