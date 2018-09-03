Erdoğan Kırgızistan’da Türk Konseyi zirvesine katılıyor

İdlib meselesi bizim çok hassas olduğumuz bir nokta. Yani hiç kimsenin bir oldubitti içerisinde olmaması lazım... Gerçekleşecek herhangi bir ölçüsüz güç kullanımı -zaman zaman maalesef rejim uçakları tarafından da bombalanıyor- önümüze büyük bir sivil kaybı olarak çıkacak… Eğer böyle bir adım atılırsa zaten kördüğüm haline gelmiş olan Suriye meselesi daha da karmaşık hâle gelir. Bunun en büyük zararı da bu adımı atan ülkelere olur. Eğer Suriye barışı bir an evvel tesis edilemezse korkarım ki büyük güçlerin devrede olduğu bölgesel, belki de küresel bir savaşın fitili ateşlenir."