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Gülen yapılanmasının 'yargı unsurlarına' yönelik soruşturma: 126 kişi için gözaltı ve yakalama kararı
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Özet
- Gülen yapılanmasının yargı unsurlarına yönelik yürütülen bir operasyon kapsamınıda 108'i avukat 126 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.
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Gülen yapılanmasının 'yargı unsurlarına' yönelik soruşturma: 126 kişi için gözaltı ve yakalama kararı
Demirören Haber Ajansı, Gülen yapılanmasının yargı unsurlarına yönelik yürütülen bir operasyon kapsamında 108'i avukat 126 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiğini bildiriyor.
Ajans haberinde, operasyonun, "yargı organlarına kendi örgüt üyelerini yerleştirebilmek amacıyla hücresel hakim ve çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen kişilere yönelik" gerçekleştiği belirtiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 37 farklı ilde 137 adrese sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenlediği bildiriliyor