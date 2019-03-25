Canlı

Merkez Bankası: Dalgalanmalar olağan işlemlerden kaynaklanıyor

Cuma günü 5,80'i aşan Dolar/TL kuru, yeni haftaya düşüşle başladı. Merkez Bankası, "brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmaların olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklandığı" açıklamasını yaptı. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Dolar/TL kuru, yeni haftaya düşüşle başladı.
  2. Merkez Bankası: Brüt rezervlerdeki dalgalanmalar olağan işlemlerden kaynaklanıyor

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Merkez Bankası: Brüt rezervlerdeki dalgalanmalar olağan işlemlerden kaynaklanıyor

    Merkez Bankası, rezervlerde yaşanan dalgalanmaların, "olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklandığını" açıkladı.

    TCMB'den yapılan açıklamada "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler, koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir." denildi.

    Quote Message: Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir." from Merkez Bankası
    Merkez Bankası

  2. Post update

    dolar tl
    Copyright: Getty Images

    Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

    Dolar/TL kuru Cuma günkü ani yükselişi sonrası yeni haftaya düşüşle başladı.

    Kur, TSİ 09:00 civarında 5,60-5,62 aralığında hareket ediyor.

    Türk Lirası Cuma günü Amerikan Doları karşısında yüzde 6'ya yakın değer kaybetmişti. Dolar/TL kuru 5,80'i aştı. TL, Ağustos ayından bu yana dolar karşısında bir günde bu oranda değer yitirmemişti.

    Hafta sonu BDDK ve SPK, ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın müşterilerini "yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdikleri" iddiasıyla soruşturma başlattı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TL'nin ani değer kaybı sonrası "Provokatif eylemlerde bulunanların bedelini ağır ödeyeceği uyarısında bulunmuştu.

    Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada da, "manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğini" söyledi.

Yukarı dön