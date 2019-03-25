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Merkez Bankası: Dalgalanmalar olağan işlemlerden kaynaklanıyor
Cuma günü 5,80'i aşan Dolar/TL kuru, yeni haftaya düşüşle başladı. Merkez Bankası, "brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmaların olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklandığı" açıklamasını yaptı. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Dolar/TL kuru, yeni haftaya düşüşle başladı.
- Merkez Bankası: Brüt rezervlerdeki dalgalanmalar olağan işlemlerden kaynaklanıyor
Canlı anlatım
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Merkez Bankası: Brüt rezervlerdeki dalgalanmalar olağan işlemlerden kaynaklanıyor
Merkez Bankası, rezervlerde yaşanan dalgalanmaların, "olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklandığını" açıkladı.
TCMB'den yapılan açıklamada "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler, koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir." denildi.
Post update
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Dolar/TL kuru Cuma günkü ani yükselişi sonrası yeni haftaya düşüşle başladı.
Kur, TSİ 09:00 civarında 5,60-5,62 aralığında hareket ediyor.
Türk Lirası Cuma günü Amerikan Doları karşısında yüzde 6'ya yakın değer kaybetmişti. Dolar/TL kuru 5,80'i aştı. TL, Ağustos ayından bu yana dolar karşısında bir günde bu oranda değer yitirmemişti.
Hafta sonu BDDK ve SPK, ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın müşterilerini "yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdikleri" iddiasıyla soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TL'nin ani değer kaybı sonrası "Provokatif eylemlerde bulunanların bedelini ağır ödeyeceği uyarısında bulunmuştu.
Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada da, "manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğini" söyledi.