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AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak: Beyoğlu'nda oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor
İstanbul'un birçok ilçesinde geçersiz oy sayımı yeniden yapılırken, AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak, Beyoğlu'nda 'oyların şeffaf sayıldığını, 12 bin 300 oyun AKP lehine yazıldığını' söyledi. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.
Özet
- Şenocak: Beyoğlu'nda oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor
- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç' başladı
Canlı anlatım
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Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Göç' başladı
‘Büyük Göç’ adı verilen Türk Hava Yolları’nın (THY) Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci TSİ 0300’da başladı.
Toplam 45 saat sürecek taşınma 6 Nisan Cumartesi gecesi TSİ 2359’da sona tamamlanmış olacak.
‘Büyük Göç’, havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu olarak anılıyor.
Taşınma kapsamında THY’nin filosunda bulunan uçakları da yolcusuz olarak havalanıp İstanbul Havalimanı’na iniyor.
Toplam 47 bin ton malzeme, 686 TIR ile İstanbul Havalimanı’na taşınıyor.
Operasyonda 1800’den fazla personel görev alıyor. Aralarında apronda yolcu taşıyan otobüslerin de bulunduğu 700 operasyonel araç da kara yoluyla götülüyor.
Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’nda 6 Nisan TSİ 0200’dan TSİ 1400’a kadar 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları duracak.
Atatürk Havalimanı’ndan yolcu taşıyacak son uçak ise Singapur seferini yapacak. Çift taraflı olarak ticari yolculu uçuşlara ara verilecek 12 saatlilk sürenin ardından THY ilk uçuşunu 6 Nisan TSİ 1400’da İstanbul Havalimanı’ndan Ankara’ya yapacak.
AKP İstanbul İl Başkanı: Beyoğlu'nda oylar şeffaf sayılıyor, 12 bin 300 oy lehimize yazıldı
İstanbul’da AKP’nin itirazları üzerine birçok ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı devam ederken AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’nda son durum hakkında bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada toplam 12 bin 300 civarında oyun AKP lehine yazıldığını söyledi.
Şenocak ayrıca, gazetecilerin “39 ilçenin tamamında mı geçersiz oylar sayılacak?” sorusuna “Beyoğlu'ndan başladık. Yarın sabah itibariyle devam edebilir o seçim kurulunun alacağı kararlara göre değişiyor. Bu konuda taleplerimiz var” yanıtını verdi.
CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından “Beyoğlu’nda oylarına sahip çıkan partililerimizi ziyaret ettik. Sabaha kadar da beklesek sürecin takipçisiyiz. Süreyi ne kadar uzatırlarsa uzatsınlar sonucu değiştiremeyecekler” mesajı paylaştı.