AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak: Beyoğlu'nda oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor

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İstanbul’da AKP’nin itirazları üzerine birçok ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı devam ederken AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’nda son durum hakkında bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada toplam 12 bin 300 civarında oyun AKP lehine yazıldığını söyledi.

Quote Message: “İçeride işler yolunda, gayet demokrasi işliyor. Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi milletimizin kafasında hiç bir soru işareti bırakmamak gerekiyor. Onun için gerekirse canlı yayında, gerekirse tüm kameraların önünde milletimizi en iyi şekilde aydınlatmamız lazım. Çünkü biz inanıyoruz ki her bir oyun çok kıymetli düşünüyoruz. Çünkü sonuçta bu milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi.” from Bayram Şenocak AKP İstanbul İl Başkanı “İçeride işler yolunda, gayet demokrasi işliyor. Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi milletimizin kafasında hiç bir soru işareti bırakmamak gerekiyor. Onun için gerekirse canlı yayında, gerekirse tüm kameraların önünde milletimizi en iyi şekilde aydınlatmamız lazım. Çünkü biz inanıyoruz ki her bir oyun çok kıymetli düşünüyoruz. Çünkü sonuçta bu milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi.” Bayram Şenocak AKP İstanbul İl Başkanı

Şenocak ayrıca, gazetecilerin “39 ilçenin tamamında mı geçersiz oylar sayılacak?” sorusuna “Beyoğlu'ndan başladık. Yarın sabah itibariyle devam edebilir o seçim kurulunun alacağı kararlara göre değişiyor. Bu konuda taleplerimiz var” yanıtını verdi.

CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından “Beyoğlu’nda oylarına sahip çıkan partililerimizi ziyaret ettik. Sabaha kadar da beklesek sürecin takipçisiyiz. Süreyi ne kadar uzatırlarsa uzatsınlar sonucu değiştiremeyecekler” mesajı paylaştı.