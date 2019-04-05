Beyoğlu
Canlı

AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak: Beyoğlu'nda oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor

İstanbul'un birçok ilçesinde geçersiz oy sayımı yeniden yapılırken, AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak, Beyoğlu'nda 'oyların şeffaf sayıldığını, 12 bin 300 oyun AKP lehine yazıldığını' söyledi. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.

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Özet

  1. Şenocak: Beyoğlu'nda oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor
  2. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç' başladı

Canlı anlatım

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  1. Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Göç' başladı

    ‘Büyük Göç’ adı verilen Türk Hava Yolları’nın (THY) Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci TSİ 0300’da başladı.

    Toplam 45 saat sürecek taşınma 6 Nisan Cumartesi gecesi TSİ 2359’da sona tamamlanmış olacak.

    ‘Büyük Göç’, havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu olarak anılıyor.

    Taşınma kapsamında THY’nin filosunda bulunan uçakları da yolcusuz olarak havalanıp İstanbul Havalimanı’na iniyor.

    Toplam 47 bin ton malzeme, 686 TIR ile İstanbul Havalimanı’na taşınıyor.

    Operasyonda 1800’den fazla personel görev alıyor. Aralarında apronda yolcu taşıyan otobüslerin de bulunduğu 700 operasyonel araç da kara yoluyla götülüyor.

    Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’nda 6 Nisan TSİ 0200’dan TSİ 1400’a kadar 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları duracak.

    Atatürk Havalimanı’ndan yolcu taşıyacak son uçak ise Singapur seferini yapacak. Çift taraflı olarak ticari yolculu uçuşlara ara verilecek 12 saatlilk sürenin ardından THY ilk uçuşunu 6 Nisan TSİ 1400’da İstanbul Havalimanı’ndan Ankara’ya yapacak.

    İstanbul Havalimanı
    Copyright: DHA

  2. AKP İstanbul İl Başkanı: Beyoğlu'nda oylar şeffaf sayılıyor, 12 bin 300 oy lehimize yazıldı

    Şenocak
    Copyright: DHA

    İstanbul’da AKP’nin itirazları üzerine birçok ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı devam ederken AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’nda son durum hakkında bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada toplam 12 bin 300 civarında oyun AKP lehine yazıldığını söyledi.

    Quote Message: “İçeride işler yolunda, gayet demokrasi işliyor. Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi milletimizin kafasında hiç bir soru işareti bırakmamak gerekiyor. Onun için gerekirse canlı yayında, gerekirse tüm kameraların önünde milletimizi en iyi şekilde aydınlatmamız lazım. Çünkü biz inanıyoruz ki her bir oyun çok kıymetli düşünüyoruz. Çünkü sonuçta bu milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi.” from Bayram Şenocak AKP İstanbul İl Başkanı
    Bayram ŞenocakAKP İstanbul İl Başkanı

    Şenocak ayrıca, gazetecilerin “39 ilçenin tamamında mı geçersiz oylar sayılacak?” sorusuna “Beyoğlu'ndan başladık. Yarın sabah itibariyle devam edebilir o seçim kurulunun alacağı kararlara göre değişiyor. Bu konuda taleplerimiz var” yanıtını verdi.

    CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından “Beyoğlu’nda oylarına sahip çıkan partililerimizi ziyaret ettik. Sabaha kadar da beklesek sürecin takipçisiyiz. Süreyi ne kadar uzatırlarsa uzatsınlar sonucu değiştiremeyecekler” mesajı paylaştı.

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