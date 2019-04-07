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CHP: Geçersiz oyların yüzde 72'si sayıldı, fark 17.132
31 Mart yerel seçimlerinin birinci haftasında İstanbul'da bazı ilçelerde, geçersiz oyların yeniden sayımı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan son resmi açıklamaya göre, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark 17 binin biraz üzerinde. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan son resmi açıklamaya göre, geçersiz oyların yüzde 72'si sayıldı, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark 17.132
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: AB'nin resmi sonuçlar açıklanmadan, sonucu tanıma çağrısı yapması talihsiz bir gaf
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: AB'nin resmi sonuçlar açıklanmadan, sonucu tanıma çağrısı yapması talihsiz bir gaf
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, "demokratik ilkeleri izleme" çağrısına Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi. Sözcü Hami Aksoy tarafından yapılan değerlendirmede, "AB yetkililerinin hukuki sürece saygı göstermeksizin keyfi ve aceleci açıklamaları büyük bir talihsizlik." denildi.
Yazılı bir açıklama yapan Aksoy, şunları kaydetti:
CHP: Geçersiz oyların yüzde 72'si sayıldı, fark 17.132
31 Mart yerel seçimlerinin birinci haftasında İstanbul'da bazı ilçelerde, geçersiz oyların yeniden sayımı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan son resmi açıklamaya göre, geçersiz oyların sayımının yüzde 72'si tamamlanmış durumda.
CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, iki aday arasındaki fark 17.132.