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CHP: Geçersiz oyların yüzde 72'si sayıldı, fark 17.132

31 Mart yerel seçimlerinin birinci haftasında İstanbul'da bazı ilçelerde, geçersiz oyların yeniden sayımı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan son resmi açıklamaya göre, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark 17 binin biraz üzerinde. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan son resmi açıklamaya göre, geçersiz oyların yüzde 72'si sayıldı, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark 17.132
  2. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: AB'nin resmi sonuçlar açıklanmadan, sonucu tanıma çağrısı yapması talihsiz bir gaf

Canlı anlatım

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  1. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: AB'nin resmi sonuçlar açıklanmadan, sonucu tanıma çağrısı yapması talihsiz bir gaf

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, "demokratik ilkeleri izleme" çağrısına Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi. Sözcü Hami Aksoy tarafından yapılan değerlendirmede, "AB yetkililerinin hukuki sürece saygı göstermeksizin keyfi ve aceleci açıklamaları büyük bir talihsizlik." denildi.

    Yazılı bir açıklama yapan Aksoy, şunları kaydetti:

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
    Copyright: DHA
    Quote Message: Buna rağmen, AB yetkililerinin henüz bazı yerlerde resmi sonuçlar açıklanmadığı halde buralardaki sonuçların tanınması yönünde yaptığı çağrılar talihsiz bir gaf olarak kayıtlara geçmiştir. Hukuki çerçevede ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde yapılan itiraz ve başvuruların sonucunu beklemek hukuka saygının bir gereğidir. Bu nedenle söz konusu ifadeler, demokratik ve hukuki değerlere bağlılık anlamında son dönemde daha da fazla sorgulanmakta olan AB'nin çifte standartlarının başka bir örneğini oluşturmuştur. Türkiye reform kararlılığını samimiyetle ve aynı sağlam iradeyle sürdürmektedir. Milletimizin demokrasiye olan bağlılığı 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha tescillenmiş olup, reform kararlılığımız ortadayken Avrupa Birliği yetkililerinin hukuki sürece saygı göstermeksizin keyfi ve aceleci açıklamaları büyük bir talihsizlik olmuştur. AB yetkililerini siyasi heves ve tercihleri uğruna Avrupa Birliği'nin temsil ettiği demokratik ve hukuki değerleri aşındırmamaya davet ediyoruz."

  2. CHP: Geçersiz oyların yüzde 72'si sayıldı, fark 17.132

    31 Mart yerel seçimlerinin birinci haftasında İstanbul'da bazı ilçelerde, geçersiz oyların yeniden sayımı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan son resmi açıklamaya göre, geçersiz oyların sayımının yüzde 72'si tamamlanmış durumda.

    CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, iki aday arasındaki fark 17.132.

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