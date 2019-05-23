Canlı
Türkiye İran'dan petrol alımını, 'ABD yaptırımları kapsamında durdurdu'
Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, İran'dan petrol alımının Mayıs ayından itibaren durdurulduğunu söyledi. ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında, Türkiye dahil 8 ülkeye tanıdığı muafiyetlere son vermişti. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, İran'dan petrol alımının Mayıs ayından itibaren durdurulduğunu söyledi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Türkiye karşıtı çevrelerin faaliyetleri yoğunlaştı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen, 'ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi' başlıklı karar tasarısını, "Türkiye karşıtı çevrelerin faaliyetleri" olarak değerlendirdi.
Aksoy, kararın "müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığını" da açıkladı.
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, Ankara'nın Rusya'dan almaya hazırlandığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle gerildi.
Amerikan haber kanalı CNBC, Beyaz Saray'ın Türkiye'ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süre tanıdığını iddia etmişti.
Türkiye İran'dan petrol alımını, 'ABD yaptırımları kapsamında durdurdu'
Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, İran'dan petrol alımının Mayıs ayından itibaren durdurulduğunu söyledi.
ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında, Türkiye dahil 8 ülkeye tanıdığı muafiyetlere son vermişti.
Ajansa konuşan yetkili, "İran'dan artık petrol almıyoruz. Muafiyet tanınan sekiz ülkeden biriydik ve artık yaptırımlara uymaya hazırız" dedi.
Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi olan Türpraş, Washington'a muafiyet süresinin uzatılması konusunda girişimde bulunmuştu.
Aynı yetkili, ABD'nin İran politikasına katılmadıklarını ancak "Stratejik ortajımız olarak ABD'nin kararına saygu duymak zorundayız" dedi.