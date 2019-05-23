Türkiye İran'dan petrol alımını, 'ABD yaptırımları kapsamında durdurdu'

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen, 'ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi' başlıklı karar tasarısını, "Türkiye karşıtı çevrelerin faaliyetleri" olarak değerlendirdi.

Aksoy, kararın "müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığını" da açıkladı.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, Ankara'nın Rusya'dan almaya hazırlandığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle gerildi.

Amerikan haber kanalı CNBC, Beyaz Saray'ın Türkiye'ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süre tanıdığını iddia etmişti.