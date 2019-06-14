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'Ekonomik düzen ve istikrarı hedef aldıkları' gerekçesiyle en az 38 kişiye hapis istemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, BDDK'nın suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg'in iki muhabiri de dahil en az en az 38 kişi hakkında dava açılması istendi. Söz konusu kişilerin, "devletinin ekonomik düzen ve istikrarını hedef" aldıkları öne sürülüyor. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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'Ekonomik düzen ve istikrarı hedef aldıkları' gerekçesiyle en az 38 kişiye hapis istemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg'te, TL'nin değer kaybıyla ilgili haber üzerine başlatıkları soruşturma kapsamında en az 38 kişi hakkında dava açılması istendi.
Haklarında dava açılan kişiler arasında söz konusu haberde imzaları bulunan iki muhabir ile birlikte, sanatçı ve ekonomistler de yer alıyor.
Savcılık yazısında söz konusu kişilerin, "devletinin ekonomik düzen ve istikrarını hedef" aldıkları öne sürülüyor.
Savcılık yazısında, soruşturmanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından iletilen talep üzerine başladığı belirtiliyor.
BDDK'nın 10 Ağustos 2018 tarihli haberde imzası olan muhabirler Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç için suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sosyal medya paylaşımları çerçevesine genişletildiği ifade ediliyor.
Savcılık yazısında habere ilişkin şu ifadeler yer alıyor:
Aralarında Mustafa Sönmez gibi isimlere yönelik genişletilen soruşturma için ise şu ifadeler yer alıyor:
Bloomberg'te suçlama ile ilgili yer alan haberde, muhabirler için 2 ila 5 yıl hapis istemiyle dava açıldığı belirtiliyor.
Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, "Haber değeri taşıyan olaylar hakkında adil ve doğru haberler yapan iki muhabirimize yönelik suçlamaları kınıyoruz" dedi.
Soruşturma açılanların sayısı ile ilgili henüz bir netlik bulunmuyor. Türk medyasında çıkan haberlerde sayı 50 olarak ifade ediliyor.