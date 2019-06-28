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ABD Senatosu, David Satterfield'ın Ankara büyükelçiliği görevini onayladı
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında Ankara büyükelçiliğine aday gösterdiği David Satterfield'ın görevini onayladı.
Satterfield'in kısa bir süre içinde Ankara'ya gelerek göreve başlaması bekleniyor.
11 Nisan'da Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade veren Satterfield'ın görevi, komite tarafından 3 Mayıs'ta onaylanmıştı.
Komite'deki ifadesinde Satterfield, “Türkiye S-400 alarak F-35 programındaki rolünü tehlikeye attı. Büyükelçiliğim onaylanırsa Türkiye’nin doğru tercihi yapması için çalışacağım” demişti.
ABD'nin bir önceki Ankara Büyükelçisi John Bass’in görev süresi Ekim 2017'de dolmuş; Bass'in Türkiye'den ayrılmasından sonra yaklaşık bir buçuk sene Ankara'ya yeni büyükelçi ataması yapılmamıştı.
Satterfield kimdir?
Satterfield, Eylül 2017’den bu yana ABD’nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyor.
2014'te yaklaşık 5 ay süreyle ABD Dışişleri Bakanı’nın Libya özel danışmanlığını yapan Satterfield, 1996-1998 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail-Arap İlişkileri Dairesi Başkanlığı yaptı.
1998-2001 arası ABD'nin Libya'daki büyükelçisiydi.
2013-2014 arası yine yaklaşık 5 ay kadar Kahire Büyükelçiliği maslahatgüzarlığı yapan ve Arapça da bilen Satterfield, Cidde, Tunus, Cezayir, Şam ve Bağdat'ta görev yaptı.
Adalet Bakanlığı 12 binin üzerine personel alıyor
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, infaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog ve şoför gibi kadrolar için 12.713 kişinin işe alınacağını duyurdu.