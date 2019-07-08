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Merkez Bankası başkanının görevden alınması sonrası ilk işlem gününde TL yüzde 2'nin üzerinde değer kaybediyor
Merkez Bankası'nda Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınarak yerine yardımcısı Murat Uysal'ın atanması sonrası, dolar, TL karşısında değer kazandı. Kur, son iki haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra geriledi.
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Merkez Bankası'ndaki görevden alma sonrası, Dolar kuru 5.82 seviyesinin üzerini gördü
Merkez Bankası'nda Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınarak yerine yardımcısı Murat Uysal'ın atanması sonrası, dolar, TL karşısında değer kazandı.
Asya piyasalarında işlemlerin başlamasıyla TL, ABD Doları karşısında yüzde 4'e yakın değer kaybetti ve Dolar/TL kuru 5,82 seviyesinin üzerine çıktı.
Ardından kayıpların bir kısmı telafi edildi.
Türkiye'de bankalararası işlemlerin başlamasıyla birlikte TL'nin Dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2,30'a indi.
Kur 5,75 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
Dolar kuru geçen haftayı 5.6280 seviyesinde kapatmıştı.