Canlı Canlı Merkez Bankası başkanının görevden alınması sonrası ilk işlem gününde TL yüzde 2'nin üzerinde değer kaybediyor

Merkez Bankası'nda Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınarak yerine yardımcısı Murat Uysal'ın atanması sonrası, dolar, TL karşısında değer kazandı. Kur, son iki haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra geriledi.