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Özgür Gündem Davası'nda Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin, tüm suçlamalardan beraat etti
Özgür Gündem Davası'nda Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin, tüm suçlamalardan beraat etti. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Özgür Gündem davasında üç kişi tüm suçlamalardan beraat etti
29 Ekim 2016’da “Olağanüstü Hal kapsamında bazı tedbirlerin alınması hakkında kanun hükmünde kararname” ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’ne, kapanma öncesi destek vermek için başlatılan “nöbetçi genel yayın yönetmenliği” kampanyasına katılan üç kişi beraat etti.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkan Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci yazar Ahmet Nesin’in tutuksuz yargılandığı dava, Çarşamba günü sonuçlandı.
Özgür Gündem gazetesi için bir gün süren nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptıktan sonra haklarında "terör örgütü propagandası" suçlaması ile dava açılan Önderoğlu, Fincancı ve Nesin, tüm suçlamalardan beraat etti.
Önderoğlu, “Sevinçliyim ancak bir öfkemi de gizleyemeyeceğim. Murat Çelikkan ve Ayşe Düzkan’i neden haksızca hapiste tuttunuz? Neden onca gazeteci halen hapishanelerde ömür tüketiyor? Adalet varsa herkes için olsun” dedi.
Fincancı da “Sorumlu vatandaşlar olarak devleti denetleme görevimiz vardır. Biz sorumlu vatandaşlık görevimizi yaptık” açıklaması yaptı.
Özgür Gündem gazetesi hakkında yürütülen soruşturmalara karşı başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni" Kampanyası, 2016'da, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olan 3 Mayıs'ta başlamıştı. Ardından Önderoğlu, Fincancı ve Nesin hakkında soruşturma başlatılmış; 20 Haziran 2016’da tutuklanmışlardı. 10 gün sonra, 30 Haziran’da ise Önderoğlu ve Fincancı, 1 Temmuz'da da Nesin tahliye edildi. Tutuksuz yargılamaları üç yıldan uzun süredir devam ediyordu.
S-400 teslimatı devam ediyor
12 Temmuz Cuma günü başlayan Rus S-400 füze savunma sisteminin parçalarının Türkiye’ye sevkiyatı 6. gününde. Çarşamba günü de sevkiyat kapsamında 13 ve 14'üncü uçaklar, art arda Mürted Meydanı'na indi.
Füze siteminin parçalarının tesliminden sonra uçaklar Rusya’ya dönmek üzere Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’ndan ayrıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, S-400 satışı ve karşılığında F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılamayacağıyla ilgili yaptırımlarla ilgili, Türkiye’ye adil davranılmadığı görüşünü tekrarladı. Bundan sonra uygulanacak yaptırımlara ilişkin bir açıklamada bulunmadı, "Türkiye ile konuşuyoruz. Çok karmaşık bir durum" demekle yetindi.
ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ise, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması konusunda, "Bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
ABD Başkanı Trump: S-400 almasına rağmen Türkiye ile ilişkilerimiz iyi
TÜİK: Haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satışlarıyla ilgili aylık verileri paylaştı. Türkiye genelinde konut satışları, Haziran ayında 2018 Haziran ayına göre yüzde 48,6 oranında azaldı. Haziran ayında toplam 61 bin 355 konut satışı oldu. Bunun 10 bin 60’ı İstanbul’da. Konut satışlarında İstanbul’u 5 bin 430 satış ile Ankara, 3 bin 390 ile Antalya izledi. Konut satışının Haziran’da en düşük olduğu iller ise 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %84,6 oranında azalış göstererek 7 bin 319 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,9 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,9 azalış göstererek 38_090 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 6 247 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti.
Yabancılara 2019 yılı Haziran ayında 2 689 konut satıldı
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 2 bin 689 oldu. Bu konuda da ilk sırayı bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbu’u 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa izledi.
En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı
Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 429 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile İngiltere ve Kuveyt izledi.
Motorin ve benzinde zamlı fiyatlar gece yarısı uygulamaya başlandı
Motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam geldi. Fiyatlardaki artış, gece yarısıdan itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorine yapılan ve pompa fiyatına doğrudan yansıyan zam normalde 15 kuruş, benzine yapılan zam ise 11 kuruş. Ancak aradaki fark (motorinde 3, benzinde 9 kuruş) vergiden karşılanıyor. Böylece yüksek zam oranı yerine daha düşük bir oran gösteriliyor, zammın geri kalan kısmı vergiyle alınmış oluyor.
Ankara'da ortalama 6,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,54 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,32 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,55 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 7,04 liradan 7,15 liraya yükselecek.
Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılıyor
Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi.
Kabul edilen ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 1. Bölümünde, ‘finansal zorluk içinde bulunan firmalara’ teşvik verilecek, borçları da yeniden yapılandırılacak.
Teklifin 1 ile 17 arası maddelerini kapsayan birinci bölümüne göre, Varlık Barışı’nın süresi de yıl sonuna kadar uzatılıyor. Daha önce beyan edilmeyen varlıklar 31 Aralık’a kadar herhangi bir vergi cezası olmadan beyan edilebilecek, yüzde bir vergi ödemesi olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nıntemel görev ve yetkilerinde de bu teklifle değişikliğe gidiliyor. Buna göre Merkez Bankası; “zorunlu karşılıkları belirlerken bilanço içi ve dışı unsurları da dikkate alacak. “Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanacak. Bu taleplerin karşılanması için bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilecek.”
Aynı zamanda Merkez Bankasının yıllık safi kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılmasını zorunlu kılan madde de kaldırılıyor.
Buna göre, “hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk kâr hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. Bunun ödenmesinden sonra kalan miktarın yüzde 10'u, fevkalade ihtiyat akçesi yerine, ihtiyat akçesine aktarılacak.” “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazineye verilecek.”