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Hükümet ve memur sendikaları arasındaki zam görüşmeleri olumsuz sonuçlandı
5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi anlaşma olmadan sona erdi. Memur-Sen, hükümetin son yaptığı yüzde 4+4 teklifini reddetmişti. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Hükümet ve memur sendikaları arasındaki zam görüşmeleri olumsuz sonuçlandı
5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi.
1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı.
Hükümet memurlara, son olarak 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.
Memur-Sen, bu teklifin de anlaşma seviyesinin uzağında olduğunu kaydetmişti.
Memur-Sen, hükümetten ilk yıl için yüzde 10+10, ikinci yıl için yüzde 8+8 zam talep ediyor.
Anlaşma olmadan sonlanan görüşmeler sonrası konu şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacak.
Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için '75 kilograma kadar' şiddetli yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya'da şiddetli yağış bekleniyor.
Bu bölgede yağışın miktarı, yer yer metrekareye 75 kilogram kadar ulaşabilir.
Yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin doğusu da bu yağışlı hava dalgasından etkilenecek.