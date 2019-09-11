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Türkiye Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda büyük avantaj elde etti
Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. maçında Türkiye, Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Kırmızı Beyazlılar bu sonuçla 15 puana ulaşarak, Fransa'nın önünde grup birinciliği koltuğuna yerleşti. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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RTÜK, 'olduğu gibi yayınlanan cinayet haberlerine' karşı çalışma yapıldığını duyurdu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanılmaya başlanması için çalışma yapıldığını duyurdu.
Kurul bu adımın sebebini, "Kadına karşı şiddet başta olmak üzere sadece cinayet ve kötümser olayları haberleştirmek ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamak" olarak açıkladı.
RTÜK, bu haberlerle ilgili "ciddi oranda" şikayet alındığını savundu. Kadın cinayetleri son olarak, Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmesi ile gündeme geldi.
Emine Bulut'un, hayatını kaybetmeden önce çekilen bir görüntüsünde "Ölmek istemiyorum" diye çığlık attığı, yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görülüyordu.
RTÜK'e bu olay sonrasında, özellikle dizilerde kadına yönelik şiddetin konu olarak kullanılmamasına yönelik önleyici bir adım atmaması nedeniyle eleştirildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar." ifadesi yer alıyor.
Türkiye, Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti
Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. maçında Türkiye, Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Kırmızı Beyazlılar bu sonuçla 15 puana ulaşarak, Fransa'nın önünde grup birinciliği koltuğuna yerleşti.
H grubunda oynanan diğer karşılaşmalarda, Fransa Andorra'yı 3-0 ile geçerken, grubun bir diğer güçlü ekibi İzlanda deplasmanda Arnavutluk'a 4-2 yenildi.
Türkiye Milli Futbol Takımı, bir sonraki karşılaşmasını 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ile sonrasında ise deplasmanda 14 Ekim'de Fransa ile oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Daha 4 maçımız var. Henüz işimiz bitmiş değil ama bugün alınan neticelerle gruptan çıkma şansımız artmıştır." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin gollerini: 37 ve 79. dakikada Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı attı.