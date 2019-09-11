Türkiye Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda büyük avantaj elde etti

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanılmaya başlanması için çalışma yapıldığını duyurdu.

Kurul bu adımın sebebini, "Kadına karşı şiddet başta olmak üzere sadece cinayet ve kötümser olayları haberleştirmek ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamak" olarak açıkladı.

RTÜK, bu haberlerle ilgili "ciddi oranda" şikayet alındığını savundu. Kadın cinayetleri son olarak, Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmesi ile gündeme geldi.

Emine Bulut'un, hayatını kaybetmeden önce çekilen bir görüntüsünde "Ölmek istemiyorum" diye çığlık attığı, yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görülüyordu.

RTÜK'e bu olay sonrasında, özellikle dizilerde kadına yönelik şiddetin konu olarak kullanılmamasına yönelik önleyici bir adım atmaması nedeniyle eleştirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar." ifadesi yer alıyor.