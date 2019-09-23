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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 9 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu
Operasyonun, Beytüşşebap ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirildiği belirtiliyor. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Operasyonun, Beytüşşebap ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirildiği belirtiliyor. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 9 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde: