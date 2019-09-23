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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 9 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu

Operasyonun, Beytüşşebap ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirildiği belirtiliyor. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 9 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

    Quote Message: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir"
    TSK
    Copyright: Getty Images
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