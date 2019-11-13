HDP'li 4 belediyeye daha kayyum atandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro ilçeleri ile Şırnak'ın İdil ilçe belediye başkanlarının 'terör' soruşturmaları nedeniyle 'tedbir amaçlı' görevden uzaklaştırıldıkları açıklandı.

Görevden alınan belediye başkanları yerine ilçe kaymakamlarının atandığı da duyuruldu.

Diyarbakır Valiliği, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması ile ilgili soruşturma, Hazro Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Çevik'in ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlamaları ile devam eden adli süreç nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

İdil Belediye Başkanı Songül Erden'in görevden alınmasına ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise 'örgüt propagandası yapma' suçundan soruşturmanın devam etmesi gerekçe gösterildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı'nın da görevden alındığı bildiriliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP yetkilileri son görevden almalar sonrası kayyum atanan HDP'li belediye sayısının 20'ye ulaştığını açıkladı.