Ekonomik güven endeksi 91,3 oldu

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Hudut karakoluna havan saldırısında 2 asker, yıldırım düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    İçişleri Bakanlığı ise Hakkari'de Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarmanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

    MSB, ayrıca Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

  2. Ekonomik güven endeksi Kasım ayında %1,7 artarak 91,3 oldu

    Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre bu artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9 değerine, reel kesim güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi.

    Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi.

    Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliğe, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliğe işaret ediyor.

    TÜİK
    Copyright: TÜİK
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