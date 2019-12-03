Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG terör örgütü kabul edilmezse atılacak her türlü adımın karşısında oluruz

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NATO zirvesi için Londra'ya hareketi öncesi soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim terör örgütü olarak telakki ettiklerimizi, dostlarımız terör örgütü olarak kabul etmezlerse atılacak her türlü adımın karşısında oluruz" mesajını yineledi.

Türkiye bu zirvede, NATO'nun YPG'yi "terör örgütü" olarak tanımasını talep ediyor.

Türkiye, buna karşılık olarak ise NATO'nun artan Rusya tehdidine karşı Baltık devletleri ve Polonya'nın korunmasına ilişkin hazırladığı Savunma Planı'nın yayımlanmasını bloke ediyor.

Zirveye hareketi öncesi Ankara'da soruları yanıtlayan Erdoğan, Rusya konusunda, "iyi ilişkilerimiz, müttefiklerimizle olan münasebetlerimizin alternatifi değil tam anlamıyla tamamlayıcısıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile de Baltık ülkelerini kapsayacak bir toplantı konusunda ikili görüşme yaptığını söyledi.

'Popülist beyanlardan uzak durulmalıdır'

Zirvede gündeme gelecek konulardan biri de NATO'nun geleceği olacak.

Fransa lideri Macron'un NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiğine ilişkin değerlendirmesi, Trump'ın her fırsatta külfet paylaşımı açısından Avrupalı müttefikleri sert şekilde eleştirmesi, zirve sırasında gündeme gelecek genel içerikli tartışmalar arasında gösteriliyor.

Erdoğan açıklamaları sırasında bu konuya üstü kapalı değindi ve "NATO'nun caydırıcılığını azaltacak popülist beyanlardan da uzak durulmalıdır." dedi.

NATO'nun "güvenlik şemsiyesi"ni çok önemli bulduklarını açıklayan Erdoğan, "Londra toplantısı ittifakın 2020'li yıllara kendini uyarlamasının da ilk adımı olacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, zirvenin ilk gününde Fransa ve Almanya liderleriyle beraber bir dörtlü zirve toplantısını yapılacağını da açıkladı.