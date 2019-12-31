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Sigara ve alkole 6 ay süresince vergi kaynaklı zam yok

Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası, 2020 yılının ilk altı ayı için, alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olacak. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Star ve Güneş gazeteleri son baskılarını yaptı

    Star ve Güneş gazeteleri son baskılarını yaptı ve son kez gazete bayilerinde yer aldı.

    İki yayın organı da dijital olarak okurlarına seslenmeyi sürdürecek.

    Star, basılı gazete olarak yayın hayatına son verdiğini duyurduğu haberinde "Alınan karar doğrultusunda Star, dijital medya hayatına devam ederek ‘Milli İradenin Sesi’ni daha gür haykıracak." ifadesini kullandı.

    Star gazetesi son baskısı
    Copyright: Star gazetesi

    Güneş gazetesinden yapılan duyuruda ise, gazetenin, Akşam gazetesinin eki olarak çıkmaya devam edeceği kaydedildi.

    Gazete, tığkı Star gibi yayın hayatına aynı zamanda dijital olarak da devam decek.

    Güneş gazetesi son baskı
    Copyright: Güneş gazetesi

  2. Sigara ve alkollü içkiye 6 ay süresince vergi kaynaklı zam yok

    alkol zamları
    Copyright: Getty Images

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası, 2020 yılının ilk altı ayı için, alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olacak.

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