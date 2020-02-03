İdlib Türk zırhlı konvoyu
Canlı

İdlib'de dört Türk askeri öldü - Erdoğan: 30-35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Suriye Ordusu'nun, Rusya'nın desteği ile operasyon yürüttüğü İdlib'de yaşanan çatışmada dört Türk askeri hayatını kaybetti, dokuz asker de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki operasyonların kararlılıkla devam edeceğini söyledi ve "30-35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi." dedi. Gelişmeleri canlı aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30-35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

    Erdoğan
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri konusunda "Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız" dedi. Erdoğan "30-35 civarı rejim unsururun etkisiz hale getirildiğini" söylerken "40'a yakın nokta hedeflerimiz arasında" diye konuştu.

    "Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor" diye devam eden Cumhurbaşkanı "Rus ilgili makamlarına da ‘Bizim burada muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir’ burada bir önümüzü kesme gibi bir durum olmasın. F-16’larımız da dahil olmak üzere, fırtına toplarımız, obüslerimiz MİT’in belirlediği hedefleri atış altında tutuyor." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan "Bu süreçte istediğimiz neticeyi alamazsak ben de muhatabımla meseleyi görüşmek üzere işin ciddiyetini anlatacağız.Arazide gerek Rus gerek bizim generallerimiz var. Görüşmeleri sık sık yaptılar ve yapıyorlar. Bu görüşmelere göre operasyonları sürdürüyoruz." diye de ekledi.

    Cumhurbakaşkanı Erdoğan, İdlib'deki hedeflerin 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla 46 hedefe atış yapıldığını da ifade etti.

    Quote Message: Karşılığını verdik, misliyle vermeye devam edeceğiz. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye’nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaktır." from Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı
    Recep Tayyip ErdoğanTürkiye Cumhurbaşkanı

  2. İdlib'de 4 Türk askerinin öldüğü çatışmaya nasıl gelindi?

    İdlib'de eski muhalif bölgelerinden gelenler ve aileleri yerleştiği için nüfus 2018 sonunda 4 milyona yaklaştı.

    Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018 tarihinde, İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi kurulması için anlaşmaya varmışlardı

    Soçi Mutabakatı kapsamında Türkiye'nin bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor.

    Şam yönetimi bölgeye yönelik olarak 2019 Kasım ayı başından itibaren saldırılarını yoğunlaştırdı.

    Suriye ordusu büyük oranda Ocak ayı sonlarında, stratejik önemdeki M5 karayolunun kontrolünü büyük ölçüde ele geçirdi.

    Bölgede yaşayan yüz binlerce kişi, Türkiye sınırına doğru evlerini terk etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'teki duruma ilişkin son açıklamasında Rusya'yı da eleştirerek, "İdlib'de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız" mesajını verdi.

    Türk tankları
    Copyright: AFP
    Image caption: AFP haber ajansı, Türk ordusuna ait zırhlı araç konvoyunun İdlib vilayetinin Türkiye sınırına yakın, Dana kasabasından geçişini, 2 Şubat Pazar günü görüntüledi.

  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Failler hesap verecektir

    Pazartesi günü yaşandığı duyurulan çatışma ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da mesajında "saldırının hesabının sorulacağını" söyledi.

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  4. Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de rejim unsurlarının topçu ateşinde dört asker şehit oldu

    Suriye ordusunun, Rusya'nın desteği ile operasyon yürüttüğü İdlib'de yaşanan çatışmada dört Türk askeri hayatını kaybetti, dokuz asker yaralandı.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

    Açıklama şu şekilde:

    Quote Message: "İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."
    İdlib
    Copyright: BBC
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