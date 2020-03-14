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UNICEF: İnsanların yüzde 40’ı elini yıkayacak imkana sahip değil
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde insanların yalnızca yüzde 60’ının temel el yıkama imkanlarına sahip olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde insanların yalnızca yüzde 60’ının temel el yıkama imkanlarına sahip olduğunu açıkladı.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Ruanda ve Namibya’da ilk koronavirüs vakaları görüldü
Reuters ajansı, Çarşamba İspanya’dan Namibya’ya giden bir çiftte koronavirüs tespit edildiğini yazdı.
Namibya hükümeti ise bu ayki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edilmeyeceğini duyurdu.
Reuters Ruanda’da da ilk vakanın görüldüğünü aktardı.
Bu iki ülke için de ilk vakalar oldu.
Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi anlatacağız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli” dedi
Türkiye’de ülke genelinde anaokullarından üniversitelere kadar çok sayıda eğitim kurumu önümüzdeki hafta kapalı olacak.
Selçuk Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:
“Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız.”
Irak’tan Ankara’ya giden uçaktaki 57 Türk gözlem altına alındı
Irak'ın başkenti Bağdat'tan Ankara’ya giden uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede gözlem altına alındı.
Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, dün saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Yapılan kontrolde uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı.
DHA’nın haberine göre önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polisler uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.
Tedbirlerin alınmasının ardından sağlık ekipleri havalimanına sevk edildi. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, 57 işçiyi sağlık kontrolünden geçirerek ambulanslara nakletti. İşçiler, saat 01.00 sıralarında gruplar halinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü.
İşçilerin, daha önce de Çin ve İran'dan getirilen yolcuların götürüldüğü hastanede 14 gün gözlem altında tutulacağı belirtildi.
UNICEF: İnsanların yüzde 40’ı elini yıkayacak imkana sahip değil
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde insanların yalnızca yüzde 60’ının temel el yıkama imkanlarına sahip olduğunu açıkladı.
UNICEF’e göre 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayabileceği bir lavabo bulunmuyor.
Lavabo ve sabuna erişimi olmayanların en az gelişmiş ülkelerdeki oranı ise yüzde 75’e çıkıyor.
UNICEF’e göre dünya genelinde okulların yüzde 47’sinde çocukların ellerini yıkayabileceği bir lavabo yok. Bu durum da 900 milyon çocuğu etkiliyor.
Sağlık merkezlerinin yüzde 16’sında da tuvalet ve lavabo bulunmuyor.
UNICEF, koronavirüs salgınından etkilenme riski en yüksek olan gruplar arasında, yoksul ülkelerin büyük şehirlerindeki gecekondularda, hijyen imkanlarına erişimleri olmayanların bulunduğunu açıkladı.