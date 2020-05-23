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81 ilde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde arife günü ve Ramazan Bayramı süresince dört günlüğüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Avustralya ve Çin'de yeni vaka rapor edilmezken, başarı modeli olarak gösterilen Singapur'da 650'ye yakın yeni vaka tespit edildi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Ramazan Bayramı'nda, köprü ve otoyolların ücretsiz olduğu duyuruldu

    Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanan Ramazan Bayramı'nda, köprü ve otoyolların ücretsiz olduğu duyuruldu.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 27 Mayıs Çarşamba saat 07.00'ye kadar geçişlerde ücret ödenmeyecek.

    Sokağa çıkma yasağı uygulaması 26 Mayıs Salı günü saat 24.00'te sona eriyor.

    Ücretsiz geçiş uygulaması, Bursa Osmangazi Köprüsü gibi, “yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

    26 Mayıs Salı günü saat 24.00'e kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz olacak.

    Resmi Gazete
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