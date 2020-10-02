Meteoroloji Doğu Karadeniz için sel uyarısı yaptı

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Canlı anlatım

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  1. Meteoroloji Doğu Karadeniz için sel uyarısı yaptı

    yağış
    Copyright: Getty Images

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeni ve Doğu Anadolu'nun büyük kısmı sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

    Rize, Artvin ve Trabzon için sel uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'da lodos etkili olmaya devam ediyor

  2. Hindistan'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor

    Hindistan'da ölen yakınlarına ağlayanlar
    Copyright: Reuters

    Dünya genelinde büyük ikinci vaka sayısına sahip ülke olan Hindistan'da, Covid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor.

    Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede şu an teyitli 98.678 koronavirüs ölümü görüldü.

    Hindistan ölü sayısında 207.651 kişinin hayatını kaybettiği ABD ve 146.952 kişinin öldüğü Brezilya'dan sonra ölü sayısında dünya üçüncüsü.

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