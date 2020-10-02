Meteoroloji Doğu Karadeniz için sel uyarısı yaptı

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeni ve Doğu Anadolu'nun büyük kısmı sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

Rize, Artvin ve Trabzon için sel uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'da lodos etkili olmaya devam ediyor