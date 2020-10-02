Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeni ve Doğu Anadolu'nun büyük kısmı sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Rize, Artvin ve Trabzon için sel uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'da lodos etkili olmaya devam ediyor
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Meteoroloji Doğu Karadeniz için sel uyarısı yaptı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeni ve Doğu Anadolu'nun büyük kısmı sağanak yağışların etkisi altında kalacak.
Rize, Artvin ve Trabzon için sel uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'da lodos etkili olmaya devam ediyor
Hindistan'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor
Dünya genelinde büyük ikinci vaka sayısına sahip ülke olan Hindistan'da, Covid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede şu an teyitli 98.678 koronavirüs ölümü görüldü.
Hindistan ölü sayısında 207.651 kişinin hayatını kaybettiği ABD ve 146.952 kişinin öldüğü Brezilya'dan sonra ölü sayısında dünya üçüncüsü.