Türkiye 10 gün sürecek yeni bir NAVTEX ilan etti

Türkiye, Akdeniz’de Oruç Reis gemisinin sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini söyleyen bir NAVTEX ilan etti. İlana göre, gemi 22 Ekim tarihine kadar faaliyetini sürdürecek.

İlan edilen NAVTEX, Kaş’ın hemen karşısındaki Meis Adası’nın güneyinde kalan suları da kapsıyor.

Oruç Reis gemisi 13 Eylül tarihinde, Yunanistan ile başlayan görüşmeler nedeniyle Antalya’ya çekilmişti.

İki ülke arasında NATO nezdinde müzakereler başlamıştı.

Avrupa Birliği, Türkiye’ye araştırma faaliyetlerini sürdürmesi konusunda yaptırım uyarısı yapıyordu.

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi.